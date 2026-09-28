Paunović pozvao novog igrača u reprezentaciju: On će biti u timu Srbije za duele sa Nemačkom i Holandijom u Ligi nacija
NOVO ime u reprezentaciji Srbije za nastavak Lige nacija.
Selektor "orlova" Srbije Veljko Paunović pozvao je Ognjena Mimovića za mečeve protiv Nemačke i Holandije u pomenutom takmičenju
Tim su posle duela sa "lalama" u Beogradu napustili Jovan Milošević, Lazar Nikolić i Stefan Bukinac, saopštio je ovog ponedeljka Fudbalski savez Srbije.
Mimović je prekomandovan iz mlade u A reprezentaciju, a Bukinac će otići u suprotnom smeru.
Milošević i Nikolić su oslobođeni daljih obaveza u aktuelnoj reprezentativnoj akciji, a ranije danas je saopšteno da je poziv dobio i golman Dragan Rosić.
Fudbaleri Srbije će 1. oktobra gostovati Nemačkoj u Minhenu, dok će tri dana kasnije igrati protiv Holandije u Ajndhovenu.
"Orlovi" su posle dva kola Lige nacije zabeležila dva poraza, oba na stadionu "Rajko Mitić", od Grčke (2:1) i Holandije (2:1).
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