Paunović pozvao novog igrača u reprezentaciju: On će biti u timu Srbije za duele sa Nemačkom i Holandijom u Ligi nacija

NOVO ime u reprezentaciji Srbije za nastavak Lige nacija.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Selektor "orlova" Srbije Veljko Paunović pozvao je Ognjena Mimovića za mečeve protiv Nemačke i Holandije u pomenutom takmičenju

Tim su posle duela sa "lalama" u Beogradu napustili Jovan Milošević, Lazar Nikolić i Stefan Bukinac, saopštio je ovog ponedeljka Fudbalski savez Srbije.

Mimović je prekomandovan iz mlade u A reprezentaciju, a Bukinac će otići u suprotnom smeru.

Milošević i Nikolić su oslobođeni daljih obaveza u aktuelnoj reprezentativnoj akciji, a ranije danas je saopšteno da je poziv dobio i golman Dragan Rosić.

Fudbaleri Srbije će 1. oktobra gostovati Nemačkoj u Minhenu, dok će tri dana kasnije igrati protiv Holandije u Ajndhovenu.

"Orlovi" su posle dva kola Lige nacije zabeležila dva poraza, oba na stadionu "Rajko Mitić", od Grčke (2:1) i Holandije (2:1).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“