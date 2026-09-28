Fudbal

Paunović pozvao novog igrača u reprezentaciju: On će biti u timu Srbije za duele sa Nemačkom i Holandijom u Ligi nacija

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

28. 09. 2026. u 22:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOVO ime u reprezentaciji Srbije za nastavak Lige nacija.

Пауновић позвао новог играча у репрезентацију: Он ће бити у тиму Србије за дуеле са Немачком и Холандијом у Лиги нација

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Selektor "orlova" Srbije Veljko Paunović pozvao je Ognjena Mimovića za mečeve protiv Nemačke i Holandije u pomenutom takmičenju

Tim su posle duela sa "lalama" u Beogradu napustili Jovan Milošević, Lazar Nikolić i Stefan Bukinac, saopštio je ovog ponedeljka Fudbalski savez Srbije.

Mimović je prekomandovan iz mlade u A reprezentaciju, a Bukinac će otići u suprotnom smeru.

Milošević i Nikolić su oslobođeni daljih obaveza u aktuelnoj reprezentativnoj akciji, a ranije danas je saopšteno da je poziv dobio i golman Dragan Rosić.

Fudbaleri Srbije će 1. oktobra gostovati Nemačkoj u Minhenu, dok će tri dana kasnije igrati protiv Holandije u Ajndhovenu.

"Orlovi" su posle dva kola Lige nacije zabeležila dva poraza, oba na stadionu "Rajko Mitić", od Grčke (2:1) i Holandije (2:1).

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru