Paunović je imao šta da vidi: Selektor Srbije bodrio "orliće" u Novom Sadu
"ORLIĆI" imali posebnu podršku na utakmici protiv Iraka.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije savladala je azijsku selekciju do 23 godine sa 3:0, a ovaj meč sa tribina "Karađorđa" posmatrao je trener seniorske naše reprezentacije Veljko Paunović.
On je želeo da vidi na delu igrače koji su potencijalni kandidati za A selekciju i nema sumnje da je imao šta da vidi.
"Orlovi" su u Ligi nacija poraženi od Grčke i Holandije u Beogradu identičnim rezultatom 2:1.
Srbiju u A diviziji očekuju još dve utakmicu ovom ciklusu. Najpre u četvrtak od 20.45 gostuju Nemačkoj, dok u nedelju u isto vreme idemo na noge Holandiji.
Što se mlade reprezentacije tiče, izabranici Zorana Mirkovića odigraće 2. i 5. oktobra dve prijateljske utakmcice protiv Rusije.
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