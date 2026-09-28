Paunović je imao šta da vidi: Selektor Srbije bodrio "orliće" u Novom Sadu

"ORLIĆI" imali posebnu podršku na utakmici protiv Iraka.

FOTO: FSS

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije savladala je azijsku selekciju do 23 godine sa 3:0, a ovaj meč sa tribina "Karađorđa" posmatrao je trener seniorske naše reprezentacije Veljko Paunović.

On je želeo da vidi na delu igrače koji su potencijalni kandidati za A selekciju i nema sumnje da je imao šta da vidi.

"Orlovi" su u Ligi nacija poraženi od Grčke i Holandije u Beogradu identičnim rezultatom 2:1.

Srbiju u A diviziji očekuju još dve utakmicu ovom ciklusu. Najpre u četvrtak od 20.45 gostuju Nemačkoj, dok u nedelju u isto vreme idemo na noge Holandiji.

Što se mlade reprezentacije tiče, izabranici Zorana Mirkovića odigraće 2. i 5. oktobra dve prijateljske utakmcice protiv Rusije.

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