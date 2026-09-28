BORBA ZA VRH U JEREVANU: Jermenija i Crna Gora u okršaju za čelo grupe

Jermenija i Crna Gora ukrštaju koplja u Jerevanu u direktnom duelu za preuzimanje liderske pozicije u C diviziji Lige nacija.

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Domaćin je na startu savladao Letoniju sa 2:0 i tako prekinuo crni niz bez pobede duži od godinu dana, pa sada traži vezane trijumfe u takmičarskim mečevima prvi put od juna 2023. Ipak, Jermeni kod kuće imaju samo dve pobede u poslednjih deset nastupa, mada su čak pet od poslednjih šest međunarodnih trijumfa ostvarili upravo u Jerevanu.

Crna Gora je s druge strane posle preokreta savladala Kipar sa 2:1 i napravila odličan korak ka brzom povratku u B diviziju. Sokoli retko remiziraju – samo tri od njihovih 25 duela u Ligi nacija završena su nerešeno, a na gostovanjima su trenutno u seriji od tri meča bez poraza. Međusobni istorijat blago je na strani Jermenije (dve pobede, remi i poraz), a oba trijumfa ostvarili su upravo pred svojim navijačima.

Adut domaćih mogao bi da bude debitant Artur Garibjan, dok Crnogorci sve nade polažu u Nikolu Krstovića. Jermeni su oslabljeni zbog povreda Hulija, Ovhanisjana i Arutjunjana, dok gostima nedostaje Sead Hakšabanović. S obzirom na izjednačen kvalitet i činjenicu da oba tima lako stižu do gola, tip da oba tima daju gol (GG) deluje kao najbolji izbor.

NAŠ TIP: GG