BORBA ZA VRH U JEREVANU: Jermenija i Crna Gora u okršaju za čelo grupe
Jermenija i Crna Gora ukrštaju koplja u Jerevanu u direktnom duelu za preuzimanje liderske pozicije u C diviziji Lige nacija.
Domaćin je na startu savladao Letoniju sa 2:0 i tako prekinuo crni niz bez pobede duži od godinu dana, pa sada traži vezane trijumfe u takmičarskim mečevima prvi put od juna 2023. Ipak, Jermeni kod kuće imaju samo dve pobede u poslednjih deset nastupa, mada su čak pet od poslednjih šest međunarodnih trijumfa ostvarili upravo u Jerevanu.
Crna Gora je s druge strane posle preokreta savladala Kipar sa 2:1 i napravila odličan korak ka brzom povratku u B diviziju. Sokoli retko remiziraju – samo tri od njihovih 25 duela u Ligi nacija završena su nerešeno, a na gostovanjima su trenutno u seriji od tri meča bez poraza. Međusobni istorijat blago je na strani Jermenije (dve pobede, remi i poraz), a oba trijumfa ostvarili su upravo pred svojim navijačima.
Adut domaćih mogao bi da bude debitant Artur Garibjan, dok Crnogorci sve nade polažu u Nikolu Krstovića. Jermeni su oslabljeni zbog povreda Hulija, Ovhanisjana i Arutjunjana, dok gostima nedostaje Sead Hakšabanović. S obzirom na izjednačen kvalitet i činjenicu da oba tima lako stižu do gola, tip da oba tima daju gol (GG) deluje kao najbolji izbor.
NAŠ TIP: GG
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
IGLSI KORISTE POVREDU VILIJAMSA: Bez svog superstara, Bersi nisu ista ekipa
28. 09. 2026. u 09:42
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
28. 09. 2026. u 09:38
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
28. 09. 2026. u 09:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)