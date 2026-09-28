Tip fudbal

BORBA ZA VRH U JEREVANU: Jermenija i Crna Gora u okršaju za čelo grupe

Olja Mrkić

28. 09. 2026. u 14:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Jermenija i Crna Gora ukrštaju koplja u Jerevanu u direktnom duelu za preuzimanje liderske pozicije u C diviziji Lige nacija.

БОРБА ЗА ВРХ У ЈЕРЕВАНУ: Јерменија и Црна Гора у окршају за чело групе

FOTO: Dan Minto / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je na startu savladao Letoniju sa 2:0 i tako prekinuo crni niz bez pobede duži od godinu dana, pa sada traži vezane trijumfe u takmičarskim mečevima prvi put od juna 2023. Ipak, Jermeni kod kuće imaju samo dve pobede u poslednjih deset nastupa, mada su čak pet od poslednjih šest međunarodnih trijumfa ostvarili upravo u Jerevanu.

Crna Gora je s druge strane posle preokreta savladala Kipar sa 2:1 i napravila odličan korak ka brzom povratku u B diviziju. Sokoli retko remiziraju – samo tri od njihovih 25 duela u Ligi nacija završena su nerešeno, a na gostovanjima su trenutno u seriji od tri meča bez poraza. Međusobni istorijat blago je na strani Jermenije (dve pobede, remi i poraz), a oba trijumfa ostvarili su upravo pred svojim navijačima.

Adut domaćih mogao bi da bude debitant Artur Garibjan, dok Crnogorci sve nade polažu u Nikolu Krstovića. Jermeni su oslabljeni zbog povreda Hulija, Ovhanisjana i Arutjunjana, dok gostima nedostaje Sead Hakšabanović. S obzirom na izjednačen kvalitet i činjenicu da oba tima lako stižu do gola, tip da oba tima daju gol (GG) deluje kao najbolji izbor.

NAŠ TIP: GG

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 1

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ANA I RALE SU POTPISALI PSIHOPATSKI UGOVOR: Boki 13 otkrio šok detalje - Kakva je to ljubav? Znam i kako se tale!

"ANA I RALE SU POTPISALI PSIHOPATSKI UGOVOR": Boki 13 otkrio šok detalje - "Kakva je to ljubav? Znam i kako se tale!"