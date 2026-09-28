Debakl Turske na poluvremenu: Italija održala čas fudbala u Bursi (VIDEO)
Navijači Turske gledaju i neveruju.
Reprezentacija Italije vodi sa 3:0 na poluvremenu na gostovanju Turskoj u Bursi u okviru Lige nacije.
Alesandro Bastoni je načeo mrežu izabranika Vićenca Montele u 9. minutu i šokirao 40.000 navijača na stadionu već na samom "startu" meča.
Samo 13 minuta kasnije Azuri su duplirali prednost preko fudbalera Lacija Davidea Fratezija.
Ipak tu nije bio kraj rapsodije Italijana. Do poluvremena u listru strelaca uspeo je da se upiše i Majkl Kajode. Defanzivac je pogodio u 27. minutu za totalni muk na tribinama stadiona u Bursi.
Turska je na domaćem terenu izgubila i u prvom kolu. Francuska je izašla kao pobednik, savladavši ih sa 1:0. S druge strane Italija je poražena od Belgije sa 2:0.
Navijači Turske su u šoku, napunili su stadion do poslednjeg mesta, napravili sjajnu atmosferu, ali za sada na terenu ne da im igrači nisu uzvratili, već su ih duboko razočarali.
Nakon loših rezultata na Mundijalu, a sada i u Ligi nacije, Vićencu Monteli se smeši otkaz na klupi reprezentacije Turske.
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