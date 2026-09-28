Debakl Turske na poluvremenu: Italija održala čas fudbala u Bursi (VIDEO)

Navijači Turske gledaju i neveruju.

Foto: Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Italije vodi sa 3:0 na poluvremenu na gostovanju Turskoj u Bursi u okviru Lige nacije.

Alesandro Bastoni je načeo mrežu izabranika Vićenca Montele u 9. minutu i šokirao 40.000 navijača na stadionu već na samom "startu" meča.

🚨GOOOL ITALIA⚽️🇮🇹



Bastoni capitalizes on a failed clearance



Good opening minutes to settle in pic.twitter.com/LeAgnGP0Pe — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) September 28, 2026

Samo 13 minuta kasnije Azuri su duplirali prednost preko fudbalera Lacija Davidea Fratezija.

Ipak tu nije bio kraj rapsodije Italijana. Do poluvremena u listru strelaca uspeo je da se upiše i Majkl Kajode. Defanzivac je pogodio u 27. minutu za totalni muk na tribinama stadiona u Bursi.

🚨GOOOL ITALIA 3-0⚽️🇮🇹



MICHAEL KAYODE DEBUT GOAL pic.twitter.com/TGkyqAjKhw — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) September 28, 2026

Turska je na domaćem terenu izgubila i u prvom kolu. Francuska je izašla kao pobednik, savladavši ih sa 1:0. S druge strane Italija je poražena od Belgije sa 2:0.

Navijači Turske su u šoku, napunili su stadion do poslednjeg mesta, napravili sjajnu atmosferu, ali za sada na terenu ne da im igrači nisu uzvratili, već su ih duboko razočarali.

Nakon loših rezultata na Mundijalu, a sada i u Ligi nacije, Vićencu Monteli se smeši otkaz na klupi reprezentacije Turske.