Politika

VUČIĆ SA BORSKOG JEZERA: Predstavićemo pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije

В. Н.

28. 09. 2026. u 22:50

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić poručio je na svom fejsbuk nalogu da će u Areni predstaviti predizborni program.

ВУЧИЋ СА БОРСКОГ ЈЕЗЕРА: Представићемо прави програм, јасну идеју и визију Уједињене Србије

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić//Printskrin

Borsko jezero je prelepo, prelepa nam je Srbija. Do 3. oktobra ne vraćam se u Beograd. A onda - Arena, spektakl kakav Srbija zaslužuje! Predstavićemo pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije. A moguće je da nam dođe i veliki, baš veliki specijalni gost. Hvala vam, narode, na ogromnoj podršci. Sutra nastavljamo da se družimo!

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