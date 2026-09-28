Italija razbila Tursku u Ligi nacija: Montela poklekao pred svojima, navijači izviždali fudbalere (VIDEO)

Neverica navijača Turske na stadionu u Bursi.

Foto: Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Italije savladala je Tursku na gostovanju sa 4:1 u okviru drugog kola Lige nacije.

Alesandro Bastoni je načeo mrežu izabranika Vićenca Montele u 9. minutu i šokirao 40.000 navijača na stadionu već na samom "startu" meča.

🚨GOOOL ITALIA⚽️🇮🇹



Bastoni capitalizes on a failed clearance



Good opening minutes to settle in pic.twitter.com/LeAgnGP0Pe — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) September 28, 2026

Samo 13 minuta kasnije Azuri su duplirali prednost preko fudbalera Lacija Davidea Fratezija.

Ipak tu nije bio kraj rapsodije Italijana. Do poluvremena u listru strelaca uspeo je da se upiše i Majkl Kajode. Defanzivac je pogodio u 27. minutu za totalni muk na tribinama stadiona u Bursi.

🚨GOOOL ITALIA 3-0⚽️🇮🇹



MICHAEL KAYODE DEBUT GOAL pic.twitter.com/TGkyqAjKhw — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) September 28, 2026

Tokom drugog poluvremena viđeni su golovi na obe strane. Prvo je Turska smanjila preko fudbalera Galatasaraja Bariša Jilmaza u 47. minutu na 3:1, da bi samo tri minuta kasnije Italija ponovo otišla na tri gola razlike pogotkom Pia Espozita.

🚨GOOOL ITALIA 4-1⚽️🇮🇹



That is EXTRAORDINARY vision from Pio Esposito to realize where the like of defence is for Turkey. Little detail like that simply allowed the goal to stand



Quick response

Azzurri back up +3 pic.twitter.com/E3oE0g71ND — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) September 28, 2026

Do kraja meča domaći sastav je postigao još jedan pogodak u 56. minutu takođe preko Jilmaza, ali je on poništen zbog ofsajda.

Turska je na domaćem terenu izgubila i u prvom kolu Lige nacije. Francuska je izašla kao pobednik, savladavši ih sa 1:0. S druge strane Italija je poražena od Belgije sa 2:0.

Navijači Turske su u šoku, napunili su stadion do poslednjeg mesta, napravili sjajnu atmosferu, ali za sada na terenu ne da im igrači nisu uzvratili, već su ih duboko razočarali. U poslednjih pola sata igre fudbaleri Turske su čak doživeli i da im njihovi navijači zvižde.

Nakon loših rezultata na Mundijalu, a sada i u Ligi nacije, Vićencu Monteli se smeši otkaz na klupi reprezentacije Turske.