Laslo Đere siguran na startu turnira u Portu!

SRBIN dobar u Portugalu.

Foto: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Laslo Đere plasirao se u drugo kolo čelendžera u Portu, pošto je pobedio Majkla Moa sa 6:4, 6:4.

Trenutno 181. na ATP listi je meč idealno otvorio - napravio je brejk. Prednost je uspeo da sačuva, iako se u osmom gemu sučio sa pet brejk lopti. Uspeo je da ih sačuva i potom okonča prvi deo meča u svoju korist.

U drugom je 31-godišnjak čak dva puta oduzeo servis rivalu i ekspresno poveo sa 5:1. Ipak, uspeo je jedan brejk da vrati Amerikanac, ali ništa više od toga.

Laslo Đere će u drugom kolu igrati protiv Danijela Rinkona ili igrača koji se u glavni žreb plasira kroz kvalifikacije.

Srbin je ove godine osvojio jednu titulu na čelendžerima i to baš u Portugalu. On je 16. maja u finalu Ojeraša pobedio Emilija Navu sa 6:3, 6:4.

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