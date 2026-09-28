EVO ZAŠTO SU ŽENE STUB SRBIJE: Vučić podelio prelep snimak sa građankom (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je razgovor sa građankom.
- Evo zašto su žene stub Srbije: u njima žive neverovatna snaga, neslomiva volja i hrabrost da svakog dana rade, stvaraju i bore se za svoje porodice i svoju zemlju. Svaka čast! - napisao je predsednik na Fejsbuku.
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