Politika

EVO ZAŠTO SU ŽENE STUB SRBIJE: Vučić podelio prelep snimak sa građankom (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2026. u 22:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je razgovor sa građankom.

ЕВО ЗАШТО СУ ЖЕНЕ СТУБ СРБИЈЕ: Вучић поделио прелеп снимак са грађанком (ВИДЕО)

aleksandar vučić/fejsbuk

 - Evo zašto su žene stub Srbije: u njima žive neverovatna snaga, neslomiva volja i hrabrost da svakog dana rade, stvaraju i bore se za svoje porodice i svoju zemlju. Svaka čast! - napisao je predsednik na Fejsbuku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ugašena Petrohemija u Pančevu
Društvo

0 0

Ugašena Petrohemija u Pančevu

PANČEVO je proteklog vikenda ušlo u fazu tišine koja najavljuje veliku tehnološku modernizaciju jer je u subotu, 26. septembra, zvanično je zaustavljena proizvodnja u HIP Petrohemiji, čime je označen start ambicioznog i logistički izuzetno složenog kapitalnog remonta.

28. 09. 2026. u 22:32 >> 23:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru