OKONČANA DRAMA: Nikola Radović iz Priboja kojem se od jutros gubi svaki trag pronađen u Sutomoru! Prijatelji se oglasili na mrežama
KAKO saznajemo, Nikola Radović iz Priboja, koji je nestao prilikom odlaska u Crnu Goru, pronađen je živ i zdrav!
Nikola Radović pošao je za Crnu Goru međunarodnim vozom Beograd – Bar. Srbiju je napustio oko tri sata ujutru, nakon čega mu se izgubio svaki trag.
Porodica nestalog Nikole apelovala je građane Srbije i Crne Gore za pomoć u njegovom pronalaženju.
Prijatelji Nikole su na društvenim mrežama objavili kako je pronađen u Sutomoru.
- Hvala,oče Marko nakon tvoje molitve i mojih dragih prijateljica sad su nam javili da je nađen živ i zdrav u Sutomoru. Hvala Gospodu Bogu i majci Bogorodici! Našli su ga njegovi drugovi sa akademije. Amin - navodi se u jednoj od objava.
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