Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

26. 09. 2026. u 06:59

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево нових предлога за голеаде у првом полувремену

Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

13.00 Jonsereds - Hestraforš |2+ (2.00)

14.00 Lokomotiva Lajpcig - Erfurt |2+ (2.25)

Kvota: 4.50

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