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IVAN KECOJEVIĆ: „Zeleni“ Andorini klinci

Ж. Урошевић

26. 09. 2026. u 09:06

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* Leganes rešeta dolaskom iskusnog napadača Morate

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: „Зелени“ Андорини клинци

Tanjug/AP Photo/Jose Breton

SUBOTA, 

SEUTA - SOSIJEDAD B GG

Seuta lako daje i prima golove, što bi moglo da joj se desi i u duelu sa B timom Sosijedada.

GRANADA - ANDORA 1

Granada ne blista, ali moglo bi da joj krene u duelu sa Andorom u čijim redovima su sve sami „klinci“.

SELTA B - SABADEL 3+

B tim Selte voli da igra napadački i kad dobija i kad gubi. Od te taktike neće odstupati ni sa Sabadelom.

TENERIFE - KADIZ X2

Tenerife je u šoku od „petarde“ u prethodnom kolu sa Kasteljonom, što bi Kadiz mogao da iskoristi.

NEDELjA, 

VALjADOLID - KORDOBA GG

Valjadolid je pormenio trenera a sa njim i taktiku, znatno ofanzivniju od prethodne. To bi već sa Kordobom trebalo da se potvrdi.

MAJORKA - ALMERIJA GG

Gol-gol ne bi smeo da izostane iz okršaja Majorke sa Almerijom.

FIKS BURGOS - ELDENSE 1

Burgos se šepuri na prvom mestu, uprkos činjenici da je bio prinuđen da skroz renovira tim za novu sezonu. Vrhunski posao odradili su skauti kluba, pa će se domaćin ovajditi bodovima i na trećem meču u nizu.

EIBAR - LAS PALMAS 0-2

Posle poraza na svom terenu od lidera Burgosa , Las Palmasu bi bolje bilo da na gostovanju Eibaru „zaključa“ odbranu.

OVIJEDO - HIHON X

U derbiju Asturije često zna da bude velikih tenzija, nerešen rezultat pogoduje jednima i drugima.

PONEDELjAK, 

LEGANES - KASTELjON GG&3+

Leganes je golom u finišu meča pre Granade došao do bodova (3:2) u prošlom kolu. Na istom mestu, sada protiv Kasteljona, domaćin bi predvođen iskusnim napadačem Alvarom Moratom (33) mogao da ponovi efikasnu partiju.

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