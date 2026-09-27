POGINULE ČETIRI OSOBE: Helikopter se srušio, pa buknuo plamen, istraga u toku (VIDEO)

ČETIRI osobe poginule su u padu helikoptera kod Montreala, na jugoistoku Kanade, saopštila je danas pokrajisnka policija Kvebeka.

Foto: Printskrin/Jutjub/ CTV News

Nesreća se dogodila oko 14.30 sati po istočnom vremenu a letelica je bila u plamenu kada su ekipe hitnih službi stigle na mesto nesreće, u blizini mesta Sent-Brižid-d'Ibervil, prenosi Rojters.

Policija nije saopštila detalje o tome ko je vlasnik helikoptera, koja mu je bila svrha leta, niti ko je bio u letelici.

Kanadski Odbor za bezbednost saobraćaja uputio je istražitelje na teren.

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