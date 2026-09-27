Svet

POGINULE ČETIRI OSOBE: Helikopter se srušio, pa buknuo plamen, istraga u toku (VIDEO)

Танјуг

27. 09. 2026. u 07:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ČETIRI osobe poginule su u padu helikoptera kod Montreala, na jugoistoku Kanade, saopštila je danas pokrajisnka policija Kvebeka.

ПОГИНУЛЕ ЧЕТИРИ ОСОБЕ: Хеликоптер се срушио, па букнуо пламен, истрага у току (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ CTV News

Nesreća se dogodila oko 14.30 sati po istočnom vremenu a letelica je bila u plamenu kada su ekipe hitnih službi stigle na mesto nesreće, u blizini mesta Sent-Brižid-d'Ibervil, prenosi Rojters.

Policija nije saopštila detalje o tome ko je vlasnik helikoptera, koja mu je bila svrha leta, niti ko je bio u letelici.

Kanadski Odbor za bezbednost saobraćaja uputio je istražitelje na teren.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru