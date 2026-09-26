TIP PREDLAŽE – RUSIJA 2: Jenisej nastavlja „teror“

* Šinjik klasa za SKA Energiju

Lobeca/Felix Schlikis / imago sportfotodienst / Profimedia

7. KOLO

subota,

ČELjABINjSK - JENISEJ 2&3+

Kostroma - Ural GG

Uljanovsk - Lenjingradec X, 0-2

nedelja,

Ufa - Torpedo M. X2

ŠINjIK - SKA ENERGIJA 1

Predvođen napadačima koji na listi strelaca imaju zapažena mesta, Jenisej će se i na gostovanju Čeljabinsku potruditi da teroriše protivničke golomane.

Šinjik je polovinu mečeva u sezoni završio nerešeno. „Trojku“ koju već četiri kola čeka, bio bi red da upiše za vikend. Kada naspram sebe bude imao poslednjeplasirani tim na tabeli.