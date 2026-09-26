TIP PREDLAŽE – RUSIJA 2: Jenisej nastavlja „teror“
* Šinjik klasa za SKA Energiju
7. KOLO
subota,
ČELjABINjSK - JENISEJ 2&3+
Kostroma - Ural GG
Uljanovsk - Lenjingradec X, 0-2
nedelja,
Ufa - Torpedo M. X2
ŠINjIK - SKA ENERGIJA 1
Predvođen napadačima koji na listi strelaca imaju zapažena mesta, Jenisej će se i na gostovanju Čeljabinsku potruditi da teroriše protivničke golomane.
Šinjik je polovinu mečeva u sezoni završio nerešeno. „Trojku“ koju već četiri kola čeka, bio bi red da upiše za vikend. Kada naspram sebe bude imao poslednjeplasirani tim na tabeli.
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