Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – RUSIJA 2: Jenisej nastavlja „teror“

Ж. Урошевић

26. 09. 2026. u 07:45

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* Šinjik klasa za SKA Energiju

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – РУСИЈА 2: Јенисеј наставља „терор“

Lobeca/Felix Schlikis / imago sportfotodienst / Profimedia

7. KOLO

subota, 

ČELjABINjSK - JENISEJ 2&3+

Kostroma - Ural GG

Uljanovsk - Lenjingradec X, 0-2

nedelja, 

Ufa - Torpedo M. X2

ŠINjIK - SKA ENERGIJA 1

Predvođen napadačima koji na listi strelaca imaju zapažena mesta, Jenisej će se i na gostovanju Čeljabinsku potruditi da teroriše protivničke golomane.

Šinjik je polovinu mečeva u sezoni završio nerešeno. „Trojku“ koju već četiri kola čeka, bio bi red da upiše za vikend. Kada naspram sebe bude imao poslednjeplasirani tim na tabeli.

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