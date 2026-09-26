NEMA KECA NA VEMBLIJU: Desetkovanu Englesku čeka težak ispit protiv svetskih i evropskih šampiona

Repriza finala EURO

AP Photo/Ashley Landis

Vembli će biti poprište jednog od najzanimljivijih mečeva Lige nacija, pošto Engleska na startu takmičenja dočekuje Španiju. Domaćin se vraća u elitnu diviziju posle promocije iz Lige B, dok na drugu stranu stiže aktuelni svetski i evropski šampion, reprezentacija koja se nalazi na vrhu FIFA rang-liste.

Engleska je letos na Svetskom prvenstvu stigla do trećeg mesta. U polufinalu je izgubila od Argentine sa 2:1, ali je potom usledila neverovatna pobeda nad Francuskom od 6:4 u meču za bronzu. Tomas Tuhel je posle poraza od Argentine bio žestoko kritikovan zbog vođenja utakmice, ali je ostao na mestu selektora i sada počinje novi ciklus sa selekcijom "tri lava".

Engleska je dobila četiri od poslednjih pet utakmica, uz poraz od Argentine, ali će joj protiv Španije biti potrebno znatno više. Ove dve reprezentacije poslednji put su se sastale u finalu Evropskog prvenstva 2024. godine, kada je Španija slavila sa 2:1 i osvojila trofej.

Španija u Ligu nacija ulazi kao jedan od glavnih favorita za trofej. Luis de la Fuente je ovog leta odveo ekipu do titule svetskog prvaka, pošto je u finalu savladana Argentina sa 1:0. Španci su u poslednjih pet utakmica ostvarili isto toliko pobeda, a u regularnom toku meča nisu poraženi još od prijateljskog susreta sa Kolumbijom u martu 2024. godine.

Domaćin će imati kadrovskih problema. Kol Palmer, Deklan Rajs, Markus Rašford, Kobi Majnu i Tino Livramento otpali su iz reprezentacije zbog povreda. Morgan Gibs-Vajt i Džejms Garner naknadno su dobili poziv, dok je Luis Hol pod znakom pitanja posle propuštenog treninga.

Ni Španija nije kompletna. Zbog povreda su otpali Đoan Garsija i Pedro Poro, dok se Markos Ljorente oprostio od reprezentacije. U konkurenciji za mesto u startnoj postavi su Pedri, Dani Olmo, Lamine Jamal i Niko Vilijams, dok bi Mikel Ojarsabal mogao da dobije prednost u odnosu na Ferana Toresa.

Engleska bi mogla da počne u sastavu Pikford – Kvansa, Konsa, Gehi, O'Rajli – Anderson, Skot – Saka, Belingem, Gordon – Kejn, dok se očekuje da Španija izvede Simona – Erika Garsiju, Kubarsija, Laporta, Kukurelju – Rodrija, Pedrija – Jamala, Olma, Nika Vilijamsa – Ojarsabala.

Španija je u boljoj seriji i u London stiže sa velikim samopouzdanjem, ali Engleska ima kvalitet da ozbiljno ugrozi aktuelne svetske šampione. Dvojka je najrealniji konačan ishod, ali to spada u kockanje, dok je tip "oba tima daju gol" realna priča.

NAŠ PREDLOG: GG (kvota 1,70)