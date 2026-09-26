NENAD DŽODIĆ: Finansije koče Burž i Vilfranš
* Skaut Monpeljea, tipuje Francusku 3
SUBOTA,
BURŽ - KONKARNO 2
Fleri - Obanje 1
Orlean - Kan X
Pariz 13. - Bastija GG
Kevili - Amien 2-3
Tojovil - Roš GG&3+
Valansjen - Le Puji 1X
VILFRANŠ - VERSAJ 2
Dok se timovi bore za bodove na terenu, administrativni problemi ne prestaju da tresu sve rangove takmičenja. Treći liga nedostakom novca smatram da je najviše pogođena, posebno klubovi Burg i Vilfranš, koji svojim mestima na dnu tabele odslikavaju stanje u svojim kasama.
Iako za vikend ovog dvojca čekaju dueli pred svojim pristalicama, iskorake domaćina teško je očekivati sa rivalima kao što su Konkarno i Versaj. Dve dvojke su dva fiksa.
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