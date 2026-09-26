NENAD DŽODIĆ: Finansije koče Burž i Vilfranš

* Skaut Monpeljea, tipuje Francusku 3

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

SUBOTA,

BURŽ - KONKARNO 2

Fleri - Obanje 1

Orlean - Kan X

Pariz 13. - Bastija GG

Kevili - Amien 2-3

Tojovil - Roš GG&3+

Valansjen - Le Puji 1X

VILFRANŠ - VERSAJ 2

Dok se timovi bore za bodove na terenu, administrativni problemi ne prestaju da tresu sve rangove takmičenja. Treći liga nedostakom novca smatram da je najviše pogođena, posebno klubovi Burg i Vilfranš, koji svojim mestima na dnu tabele odslikavaju stanje u svojim kasama.

Iako za vikend ovog dvojca čekaju dueli pred svojim pristalicama, iskorake domaćina teško je očekivati sa rivalima kao što su Konkarno i Versaj. Dve dvojke su dva fiksa.