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NENAD DŽODIĆ: Finansije koče Burž i Vilfranš

Ж. Урошевић

26. 09. 2026. u 09:53

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* Skaut Monpeljea, tipuje Francusku 3

НЕНАД ЏОДИЋ: Финансије коче Бурж и Вилфранш

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

SUBOTA, 

BURŽ - KONKARNO 2

Fleri - Obanje 1

Orlean - Kan X

Pariz 13. - Bastija GG

Kevili - Amien 2-3

Tojovil - Roš GG&3+

Valansjen - Le Puji 1X

VILFRANŠ - VERSAJ 2

Dok se timovi bore za bodove na terenu, administrativni problemi ne prestaju da tresu sve rangove takmičenja. Treći liga nedostakom novca smatram da je najviše pogođena, posebno klubovi Burg i Vilfranš, koji svojim mestima na dnu tabele odslikavaju stanje u svojim kasama.

Iako za vikend ovog dvojca čekaju dueli pred svojim pristalicama, iskorake domaćina teško je očekivati sa rivalima kao što su Konkarno i Versaj. Dve dvojke su dva fiksa.

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