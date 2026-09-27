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PORODIČNI PROBLEMI, ALI I UVEĆANJE PRIHODA Astro savet za nedelju, 27. septembar: Evo na koje znake utiču aspekti Meseca i Marsa

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 09. 2026. u 07:00

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MESEC, simbol privatnog života, emocija, raspoloženja, 27. septembra, obrazuje konjunkciju sa Saturnom u Ovnu i trigon sa Jupiterom u Lavu, dok Mars na kraju Raka pravi kvadrat sa Hironom na kraju Ovna.

ПОРОДИЧНИ ПРОБЛЕМИ, АЛИ И УВЕЋАЊЕ ПРИХОДА Астро савет за недељу, 27. септембар: Ево на које знаке утичу аспекти Месеца и Марса

Foto: Deposit/ Baks-

Prvi aspekt, spoj Meseca i Saturna, donosi probleme u porodičnim odnosima, glavobolju, probleme sa zubima, što najviše mogu osetiti rođeni u znaku i podznaku Ovna, Vage, Raka i Jarca.

Drugi aspekt, trigon Mesec-Jupiter, upozorava na preterivanje u životnim zadovoljstvima, ali i mogućnost uvećanja prihoda preko sporta, sportske prognoze, privatnog biznisa, umetnosti, glume, režije...

Ovaj aspekt će najviše uticati na Ovnove, Lavove i Strelce.

Treći aspekt će najviše uticati na Bikove, Lavove, Škorpije i Vodolije, kojima može doneti probleme u porodičnim, poslovnim i partnerskim odnosima.

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