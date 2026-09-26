GRMLJAVINA IZ IZRAELA: "Ne želimo politiku..."
Fudbalski savez ove države oglasio se povodom odluke selekcije Republike Irske.
Fudbal i politika moraju ostati odvojeni, poručio je Fudbalski savez Izraela nakon što su reprezentativci Republike Irske danas glasali da ipak odigraju utakmicu Lige nacija protiv Izraela u Mađarskoj.
"Ono što nas danas raduje jeste da je fudbal pobedio. Razdvajanje fudbala i politike mora da se održi, svaki drugi pristup vodi haosu i opasnom kotrljanju po klizavoj padini, što dovodi do katastrofalnih posledica po igru koju svi volimo. Fudbalski savez Irske i reprezentativci su postupili ispravno što su ovo prepoznali, čak i ako je trebalo malo duže nego što je trebalo. Ipak, bolje ikad nego nikad", saopštio je Izraelski fudbalski savez na početku konferencije za novinare, prenosi Rojters.
Odluci irskih fudbalera prethodila je višesatna rasprava unutar ekipe, nakon što je jedan reprezentativac saopštio da želi da se povuče iz sastava zbog protivljenja igranju protiv Izraela.
Irska je među evropskim državama koje su najkritičnije prema izraelskoj vojnoj operaciji u Gazi, a prethodnih dana održani su protesti sa zahtevom da reprezentacija odustane od utakmica protiv Izraela.
Izvršni direktor Fudbalskog saveza Irske (FAI) Dejvid Korel, međutim, rekao je da irski igrači neće učestvovati u daljim medijskim obavezama i da neće pružiti ruku izraelskim igračima pre utakmice.
"Zastave će biti podignute, himne će biti svirane, a igrači i treneri oba tima će imati priliku da se rukuju i izraze međusobno poštovanje", navodi se u saopštenju izraelskog saveza.
Kapiten Izraela Dor Perec je rekao da će igrači njegovog tima pružiti ruku protivnicima, ali da će poštovati njihovu odluku ukoliko irski fudbaleri ne žele da uzvrate pozdrav.
- Ako ne žele da se rukuju sa nama, u redu je - naveo je on.
Izrael će utakmicu kao domaćin igrati u Debrecinu. FAI nije stavio ulaznice na raspolaganje irskim navijačima za nedeljni meč.
Revanš, koji je trebalo da bude odigran 4. oktobra u Irskoj, premešten je u Srbiju i biće odigran bez prisustva publike.
Izraelski savez je, istovremeno, saopštio da je podneo zvaničnu žalbu UEFA-i zbog dva žuta kartona koja je Sajed Abu Farči dobio tokom poraza Izraela od Austrije rezultatom 3:1 u četvrtak.
Abu Farči je isključen nakon drugog žutog kartona zbog proslave gola.
Iz izraelskog saveza tvrde da je sudija pogrešno protumačio njegovu gestikulaciju, navodeći da je fudbaler ''imitirao pokret snukeraša'', a ne gest koji bi mogao biti shvaćen kao simuliranje upotrebe oružja.
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