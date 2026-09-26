Vučić se oprašta od saradnika uz čuvenu pesmu "A sad adio"

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, još jednom je pokazao da je čovek iz naroda i da kada završava mandat ume da to proslavi sa svojim saradnicima.

Foto: printskrin Instagram/buducnostѕsrbijeav

On je na svom Instagram nalogu napisao:

A sad adio...

Predsednik završava svoj drugi predsednički mandat. On je organizovao koktel za sve zaposlene i zahvaljlio se tim divnim ljudima na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih kako je naglasio "ne bismo mogli ništa da postignemo".