Politika

Vučić se oprašta od saradnika uz čuvenu pesmu "A sad adio"

В. Н.

26. 09. 2026. u 18:10

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, još jednom je pokazao da je čovek iz naroda i da kada završava mandat ume da to proslavi sa svojim saradnicima.

Вучић се опрашта од сарадника уз чувену песму А сад адио

Foto: printskrin Instagram/buducnostѕsrbijeav

On je na svom Instagram nalogu napisao:

A sad adio...

Predsednik završava svoj drugi predsednički mandat. On je organizovao koktel za sve zaposlene i zahvaljlio se tim divnim ljudima na ogromnoj podršci i pomoći, jer bez njih kako je naglasio "ne bismo mogli ništa da postignemo".

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