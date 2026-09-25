Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

25. 09. 2026. u 08:19

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

21.00 SA Bulo Bulo - Real Potosi |2+ (2.35)

21.00 Dordreht - Almere Siti |2+ (1.95)

Kvota: 4.58

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