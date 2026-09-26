TIP PREDLAŽE - ENGLESKA LIGA 1: Tradicija uz Plimut
* Vikomb i Reding su svoj poslednjim meč bez golova odigrali 2002, godine.
SUBOTA,
KEMBRIDž - AFC VIMBLDON 1&0-2
Duel ekipa koje su odlično započele sezonu očekuje se da Kembridž reši sa jednim ili najviše dva gola, jer je Vimbldon pokazao izuzetno čvrstu odbranu i ekipa je sa najviše utakmica bez primljenog pogotka.
PLIMUT - BARTON 1
Statistički gledano, mečevi na stadionu „Hom park“ uglavnom prijaju domaćinu. Plimut je loše „otvorio“ sezonu, pa je tradicija jedino na šta bi u okršaju sa Bartonom mogao da se osloni pred svojim navijačima.
STOKPORT - PITERBORO 1&3+
Domaćin već dva kola u svoju igru ne uspeva da vrati efikasnost koju je prethodno pokazao na meču sa Viganom (4:0), koji se na dnu tabele nalazi baš u društvu Piterboroa, narednog protivnika Stokporta, kome ovaj meč osim osvajanja sigurnih bodova može da posluži i za poboljšanje gol-razlike.
VIKOMB - REDING GG
Vikomb i Reding su svoj poslednjim meč bez golova odigrali 2002, godine.
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