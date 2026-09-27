GOLOVI NA SEVERU EVROPE: Norveška devet mečeva zaredom igra u istom ritmu

Norveška i Portugal dočekuju nastavak Lige nacija sa po tri boda, ali će u Oslu u centru pažnje biti dva golgetera koji pomeraju granice.

FOTO: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough

Erling Holand je protiv Danske postigao dva gola, dok Kristijano Ronaldo nije uspeo da se upiše u strelce protiv Velsa, ali će ipak njihov novi susret biti jedan od hajlajta ovog meča.

Norveška je u četvrtak savladala Dansku 3:2 i tako na najbolji način započela prvu sezonu u Ligi A. Holand je dva puta tresao mrežu, a Norvežani su upisali petu pobedu u poslednjih sedam utakmica. Sada žele da nastave i odličan niz na domaćem terenu, gde su bez poraza u poslednjih 14 reprezentativnih mečeva.

Portugal je, s druge strane, protiv Velsa slavio minimalnim rezultatom 1:0, a jedini gol postigao je Žoao Feliks. Aktuelni šampion Lige nacija tako je pobedom započeo novu eru pod vođstvom Žorža Žezusa, koji je nasledio Roberta Martineza. Portugalci su u poslednjih devet utakmica pretrpeli samo jedan poraz.

Istorija međusobnih duela ipak je ubedljivo na strani Portugala. Norveška je slavila samo jednom u prethodnih 11 susreta, uz dva remija i čak osam poraza. Poslednji put ove reprezentacije sastale su se još 2016. godine, kada je Portugal u prijateljskom meču pobedio 3:0.

Holand je trenutno najveća opasnost po gostujuću odbranu. Posle dva gola protiv Danske stigao je do 64 pogotka na 56 nastupa za Norvešku, dok je kapiten Martin Edegor u poslednjih 13 reprezentativnih utakmica učestvovao kod 15 golova, uz dva gola i čak 13 asistencija.

Portugal ima svoje adute u napadu, a jedan od njih je i Žoao Feliks. Njegov pogodak protiv Velsa bio je osmi uzastopni gol za Portugal koji je predstavljao prvi ili poslednji pogodak na utakmici. Očekuje se i da Ronaldo ponovo bude u startnoj postavi, uprkos tome što nije uspeo da se upiše u strelce u prvom kolu.

Norvežani su u poslednjih devet utakmica redovno bili deo golgeterskih mečeva: na svakoj od njih oba tima su postigla bar po jedan gol, a na osam je viđeno više od 2,5 pogodaka. Portugal je, međutim, u poslednjih pet utakmica sačuvao mrežu u prvom poluvremenu, a samo jedna od tih pet utakmica donela je golove na obe strane.

Norveška će biti oslabljena neigranjem Davida Molera Volfea, koji je suspendovan posle crvenog kartona protiv Danske. Kod Portugalaca nema novih izostanaka, dok bi Žoao Neveš mogao da zameni Rubena Neveša u veznom redu.

Norveška ima dovoljno napadačkog kvaliteta da ugrozi Portugal, ali gosti imaju iskustvo i kvalitet neophodan da izbegnu poraz. Uz to, domaćin je u seriji utakmica sa golovima na obe strane, pa kombinacija neporaženog Portugala i pogodaka oba tima deluje kao zanimljiv izbor.

NAŠ TIP: X2&GG (kvota 3,11)