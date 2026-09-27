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MATIRANE NA KRAJU: Rukometašice na turniru "Trifej Makedonije" u Ohridu u poslednjoj sekundi izgubile od Crne Gore - 19:20

Slobodan Krstović

27. 09. 2026. u 07:25 >> 07:18

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I sreća je okrenula leđa rukometašicama u Ohridu. Mela Mehmedović je u trećem kolu „Trofeja Makedonije“ u poslednjoj sekundi donela pobedu Crnoj Gori protiv Srbije – 20:19 (13:10).Bio je i treći poraz izabranica Sandre Kolaković, jer su izgubile od Severne Makedonije (21:29) i Hrvatske – 15:28.

МАТИРАНЕ НА КРАЈУ: Рукометашице на турниру Трифеј Македоније у Охриду у последњој секунди изгубиле од Црне Горе - 19:20

FOTO: RSS

Srpkinje su bile veoma blizu podviga. Naše dame su poslednjeg dana odigrale najbolje, uspele da 11:18 (41 minut) pretvore tri minuta pre kraja u 19:18. U poslednjem minutu imale su dva napada za pobedu, ali su  dozvolile Crnogorkama da sa dva gola preokrenu i slave.

U našem timu odskočila je Milosavljevićeva sa 6 golova, a 3 su dale  Radovićeva i Otaševićeva. Na golu je odlična bila Simićeva sa 8 odbrana.

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