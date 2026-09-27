MATIRANE NA KRAJU: Rukometašice na turniru "Trifej Makedonije" u Ohridu u poslednjoj sekundi izgubile od Crne Gore - 19:20

I sreća je okrenula leđa rukometašicama u Ohridu. Mela Mehmedović je u trećem kolu „Trofeja Makedonije“ u poslednjoj sekundi donela pobedu Crnoj Gori protiv Srbije – 20:19 (13:10).Bio je i treći poraz izabranica Sandre Kolaković, jer su izgubile od Severne Makedonije (21:29) i Hrvatske – 15:28.

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Srpkinje su bile veoma blizu podviga. Naše dame su poslednjeg dana odigrale najbolje, uspele da 11:18 (41 minut) pretvore tri minuta pre kraja u 19:18. U poslednjem minutu imale su dva napada za pobedu, ali su dozvolile Crnogorkama da sa dva gola preokrenu i slave.

U našem timu odskočila je Milosavljevićeva sa 6 golova, a 3 su dale Radovićeva i Otaševićeva. Na golu je odlična bila Simićeva sa 8 odbrana.