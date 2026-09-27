Politika

VUČIĆ DANAS NA RTS: Predsednik će govoriti o svim važnim i aktuelnim temama

В. Н.

27. 09. 2026. u 07:02 >> 07:02

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PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostovaće na danas na RTS.

ВУЧИЋ ДАНАС НА РТС: Председник ће говорити о свим важним и актуелним темама

Foto: printskrin Instagran/avucic

On će biti gost emisije "Za stolom sa Apostolom" na RTS 1, u nedelju od 12:30 časova.

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