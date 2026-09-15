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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

15. 09. 2026. u 11:51

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Ivan Terron/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

19.00 Jezero - Bokelj X (2.80)

20.00 Alaves - Valensija X (3.35)

Kvota: 9.38

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