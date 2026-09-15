ŠEŠELJ O PODRŠCI VUČIĆEVOJ LISTI: Ne želimo Srbiji ukrajinski scenario
MI srpski radikali hoćemo da damo svoj doprinos da se u Srbiji ne sprovode makedonski, beloruski, kazahstanski, gruzijski, ukrajinski ili bilo koji drugi scenario, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- To je naš najsnažniji motiv da na izbore izađemo na zajedničkoj listi „Aleksandar Vučić — Ujedinjena Srbija“ Ono što je nama ključni motiv, i to je prvi put nakon 2000. godine da je došlo do takve rasprave na našim stranačkim organima. Mi smo od 2000. godine, znajući šta bi moglo da zadesi Srbiju sa 5. oktobrom i svim onim što je posle toga usledilo, bili smo spremni da napravimo predizbornu koaliciju sa tadašnjom Socijalističkom partijom Srbije, ali Socijalističkom partijom Srbije Slobodana Miloševića, a ne ovom sada. Međutim, socijalisti su u poslednjem trenutku od toga odustali i onda smo na te izbore izašli odvojeno, inače i tada smo, iako tradicionalno nastupamo sami na parlamentarnim izborima — i to jeste važan princip — ali smatram da u ovim okolnostima mi, srpski radikali, ne smemo da dovodimo u pitanje, bez obzira koliki bi naš doprinos bio, mali ili veliki, mi ne smemo da neodgovorno pristupamo ovim izborima i da dozvolimo da naše eventualno samostalno učešće ili naše učešće na neki drugačiji način ugrozi, ipak, političku stabilnost u našoj zemlji i da dođemo opet u situaciju da se ponovi situacija iz 2000. godine... Srpska radikalna stranka u ovu kampanju, na listi „Aleksandar Vučić — Ujedinjena Srbija“, ulazi časno i sa vrednim ljudima, spremna da da svoj doprinos pobedi liste „Aleksandar Vučić — Ujedinjena Srbija“, smatrajući da je to jedina garancija ostvarivanja političke stabilnosti u našoj zemlji. I mislimo da bi to bilo najbolje za građane Srbije i da će na taj način, glasajući za tu listu, pokazati jednu veliku odgovornost prema svojoj zemlji, pokazati političku zrelost i, pre svega, pokazati patriotizam - naveo je Šešelj za Informer TV.
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