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PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope

Немања Пејчић

15. 09. 2026. u 11:29

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе

Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

Hokej

17.30 Pelikans - Tapara ukupno golova 4-7 (1.55)

17.30 Žilina - Dukla Trenčin 1 (1.60)

18.00 Karlove Vari - Trinec ukupno golova -5.5 (1.55)

Kvota: 3.84

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