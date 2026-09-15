Tenis

Ništa više nije isto u tenisu: Ovo se dogodilo posle skoro 24 godine

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 09. 2026. u 15:13

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NOVAK Đoković ispao je iz najboljih 10 na svetu. On je trenutno 12. na ATP listi, a pojavio se jedan neverovatan podatak.

Ништа више није исто у тенису: Ово се догодило после скоро 24 године

Foto AP/Tanjug

Naime, prvi put od 7. oktobra 2002. godine, nijedan od članova "velike trojke" - Novak Đoković, Rafael Nadal, Rodžer Federer, ne nalazi se među prvih 10 na ATP listi. Sve ovo se dogodilo posle 1.227 objavljenih lista.

Srpski as je na nedavno završenom US openu izgubio u prvom kolu od Marijana Navonea i tako pao na 12. poziciju.

Kraj sezone je sve bliži, te ostaje da se vidi da li će Đoković nastupiti na nekom turniru i pokušati da se vrati u Top 10.

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