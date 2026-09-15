Ništa više nije isto u tenisu: Ovo se dogodilo posle skoro 24 godine

NOVAK Đoković ispao je iz najboljih 10 na svetu. On je trenutno 12. na ATP listi, a pojavio se jedan neverovatan podatak.

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Naime, prvi put od 7. oktobra 2002. godine, nijedan od članova "velike trojke" - Novak Đoković, Rafael Nadal, Rodžer Federer, ne nalazi se među prvih 10 na ATP listi. Sve ovo se dogodilo posle 1.227 objavljenih lista.

1227 - For the first time since 7 October 2002, none of the Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic) is ranked in the ATP top-10 - 1227 ATP rankings releases later. Era.@atptour — OptaAce (@OptaAce) September 14, 2026

Srpski as je na nedavno završenom US openu izgubio u prvom kolu od Marijana Navonea i tako pao na 12. poziciju.

Kraj sezone je sve bliži, te ostaje da se vidi da li će Đoković nastupiti na nekom turniru i pokušati da se vrati u Top 10.

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