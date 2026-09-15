Ništa više nije isto u tenisu: Ovo se dogodilo posle skoro 24 godine
NOVAK Đoković ispao je iz najboljih 10 na svetu. On je trenutno 12. na ATP listi, a pojavio se jedan neverovatan podatak.
Naime, prvi put od 7. oktobra 2002. godine, nijedan od članova "velike trojke" - Novak Đoković, Rafael Nadal, Rodžer Federer, ne nalazi se među prvih 10 na ATP listi. Sve ovo se dogodilo posle 1.227 objavljenih lista.
Srpski as je na nedavno završenom US openu izgubio u prvom kolu od Marijana Navonea i tako pao na 12. poziciju.
Kraj sezone je sve bliži, te ostaje da se vidi da li će Đoković nastupiti na nekom turniru i pokušati da se vrati u Top 10.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
KAKVE VESTI! Srbija domaćin Lige Evrope 2029. godine! Evo gde će se igrati finale!
15. 09. 2026. u 11:24
PUČE BRUKA USRED PRIŠTINE! Nezapamćena katastrofa lažne države Kosovo!
15. 09. 2026. u 09:01 >> 15:40
Penzija je završena! Šokantna odluka - vraća se na parket!
15. 09. 2026. u 13:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)