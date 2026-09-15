Srbija

PONOS LOZNICE I SRPSKOG SPORTA: Bogdan Obradović odlikovan Zlatnom medaljom za zasluge

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

15. 09. 2026. u 16:27

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LOZNIČANIN Bogdan Obradović odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge u Palati Srbije, za izuzetan doprinos sportu i afirmaciji Srbije.

ПОНОС ЛОЗНИЦЕ И СРПСКОГ СПОРТА: Богдан Обрадовић одликован Златном медаљом за заслуге

Foto: V. Mitrić

Odlikovanje je uručio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Bogdan Obradović, koji je najmlađi nosilac ovog priznanja u istoriji Srbije, već je osvojio više od 30 medalja u brazilskoj džiju-džici. Sa evropskih prvenstava ima tri medalje – dve zlatne i jednu srebrnu, dok je na svetskom prvenstvu osvojio četvrto mesto. Na svečanoj dodeli bio je zajedno sa svojim trenerom Aleksandrom Tomićem koji je takođe dobio zlatnu medalju za zasluge, koji kroz rad sa Akademijom borilačkih veština Loznica i reprezentacijom godinama doprinosi razvoju borilačkih sportova.

Ovo visoko državno priznanje predstavlja veliko priznanje ne samo za njihov dosadašnji rad i rezultate, već i za Loznicu, koja ima šta da pokaže kada je reč o mladim talentima i vrhunskom sportu. 

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