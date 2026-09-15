NEPISMENI STE! Fric žestoko uzvratio kritičarima, loptice (ni)su krive za poraz
Tejlor Fric nije ostao dužan onima koji su njegovu kritiku teniskih loptica pokušali da povežu sa porazom na US openu.
Fric je na društvenoj mreži Iks objavio podužu poruku o lopticama kojima trenira posle povratka iz Njujorka. Iako je najavio "ogromnu tiradu o teniskim lopticama", njegov problem nije bio sa lopticama koje su korišćene na turnirima tokom severnoameričke turneje.
Naprotiv, 28-godišnji Amerikanac pohvalio je loptice sa US opena, navodeći da je posle Vašingtona, Sinsinatija i Njujorka veoma dobro znao kako treba da se ponašaju i kako treba da mu deluju na reketu.
Problem je nastao kada se vratio kući i počeo da trenira istim modelom loptica. Fric tvrdi da su one bile potpuno drugačije, mnogo mekše i „mrtvije“, zbog čega je morao da ulaže znatno više snage kako bi proizveo normalan udarac.
Amerikanac je naveo da je probao loptice iz više različitih pakovanja kako bi isključio mogućnost da je problem u lošoj seriji, ali je dobio isti rezultat. Dodao je i da su mu drugi igrači posle US opena opisali isto iskustvo.
Prema njegovim rečima, ovakve loptice ga primoravaju da menja način na koji udara, što može da stvori loše navike. Zbog toga smatra da bi profesionalci tokom treninga trebalo da imaju pristup istim lopticama sa kojima igraju na turnirima.
Fric je, međutim, posebno želeo da prekine priče da se njegova kritika odnosi na bolan poraz na US openu, gde je u trećem kolu protiv Fransiska Serundola ispustio prednost od 2:0 u setovima.
- Svima koji ovo pokušavaju da povežu sa mojim porazom ili kažu da tražim izgovor za poraz, želim da kažem da potraže pomoć. Žao mi je što moram da vam kažem, ali vi ste zapravo nepismeni - poručio je Fric.
Amerikanac je dodao da mu je jedina pozitivna stvar u celoj priči to što mu ovakve loptice predstavljaju dobar kardio-trening, jer mora da ulaže ogroman napor pri gotovo svakom udarcu.
Ipak, zaključio je da je trening zbog toga "mnogo manje prijatan i mnogo manje produktivan".
Preporučujemo
KAKVE VESTI! Srbija domaćin Lige Evrope 2029. godine! Evo gde će se igrati finale!
15. 09. 2026. u 11:24
Bruka i sramota! Zbog ove objave srpskom treneru hitno oduzeta licenca
15. 09. 2026. u 11:20
Milijaš o Dekiju Stankoviću: To nije bilo prijatno nikome, a što se tiče Saše Ilića...
15. 09. 2026. u 11:19
US Open kaznio Arinu Sabalenku
15. 09. 2026. u 11:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)