NEPISMENI STE! Fric žestoko uzvratio kritičarima, loptice (ni)su krive za poraz

Tejlor Fric nije ostao dužan onima koji su njegovu kritiku teniskih loptica pokušali da povežu sa porazom na US openu.

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Fric je na društvenoj mreži Iks objavio podužu poruku o lopticama kojima trenira posle povratka iz Njujorka. Iako je najavio "ogromnu tiradu o teniskim lopticama", njegov problem nije bio sa lopticama koje su korišćene na turnirima tokom severnoameričke turneje.

Naprotiv, 28-godišnji Amerikanac pohvalio je loptice sa US opena, navodeći da je posle Vašingtona, Sinsinatija i Njujorka veoma dobro znao kako treba da se ponašaju i kako treba da mu deluju na reketu.

Problem je nastao kada se vratio kući i počeo da trenira istim modelom loptica. Fric tvrdi da su one bile potpuno drugačije, mnogo mekše i „mrtvije“, zbog čega je morao da ulaže znatno više snage kako bi proizveo normalan udarac.

Amerikanac je naveo da je probao loptice iz više različitih pakovanja kako bi isključio mogućnost da je problem u lošoj seriji, ali je dobio isti rezultat. Dodao je i da su mu drugi igrači posle US opena opisali isto iskustvo.

Prema njegovim rečima, ovakve loptice ga primoravaju da menja način na koji udara, što može da stvori loše navike. Zbog toga smatra da bi profesionalci tokom treninga trebalo da imaju pristup istim lopticama sa kojima igraju na turnirima.

Fric je, međutim, posebno želeo da prekine priče da se njegova kritika odnosi na bolan poraz na US openu, gde je u trećem kolu protiv Fransiska Serundola ispustio prednost od 2:0 u setovima.

- Svima koji ovo pokušavaju da povežu sa mojim porazom ili kažu da tražim izgovor za poraz, želim da kažem da potraže pomoć. Žao mi je što moram da vam kažem, ali vi ste zapravo nepismeni - poručio je Fric.

Amerikanac je dodao da mu je jedina pozitivna stvar u celoj priči to što mu ovakve loptice predstavljaju dobar kardio-trening, jer mora da ulaže ogroman napor pri gotovo svakom udarcu.

Ipak, zaključio je da je trening zbog toga "mnogo manje prijatan i mnogo manje produktivan".