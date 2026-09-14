Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

14. 09. 2026. u 09:41

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Ponedeljak

19.00 Zemun - Radnik X (3.20)

19.45 Rio Ave - Estrela X (3.30)

Kvota: 10.56

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