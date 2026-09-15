ZAKAZAN MASAKR U ENGLESKOJ! Svi su otpisali domaćina, a kvota je brutalna

Arsenal ulazi kao apsolutni favorit u večerašnji duel treće runde Liga kupa protiv Ipsvič Tauna na Portman Roudu.

FOTO: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Mikel Arteta želi trofej koji londonski klub čeka još od 1993. godine, dok domaćin traži istorijsku senzaciju pred svojim navijačima.

Ipsvič Taun, ekipa koju sa klupe predvodi Gari O'Nil konačno je uhvatila ritam u prvenstvu prošlovikendovom dramatičnom pobedom nad Kristal Palasom (3:2).

Ipak, odbrana "Traktoraša" deluje prilično porozno na startu sezone, što potvrđuje i podatak da su na prethodna tri meča primili čak 9 golova.

Arsenal je aktuelni šampioni Premijer lige igraju u fenomenalnoj formi i neporaženi su na svih šest zvaničnih utakmica ove sezone. Odbrana sačinjena od čvrstog bedema primila je minimalan broj golova, dok napad pod komandom Artete deluje neumoljivo.

Gosti najavljuju određene rotacije, pa bi šansu od starta mogli da dobiju Kepa na golu i Viktor Đokereš u špicu.

Poslednji zvanični susret ovih rivala odigran je u aprilu 2025. godine kada je Arsenal deklasirao Ipsvič na ovom istom stadionu sa ubedljivih 4:0.

Tobdžije ne znaju za poraz protiv Ipsviča u poslednjih 13 međusobnih ligaških i kup okršaja.

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