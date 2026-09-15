Serhio Ramos u Premijer ligi: "Bomba" bivšeg prvaka Evrope
Nekadašnji defanzivac Real Madrida i reprezentacije Španije, Serhio Ramos, iako ima 40 godina nalazi se pred sjajnim transferom.
Naime on je vrlo blizu potpisa za nekadašnjeg prvaka Evrope, Aston Vilu.
Španski veteran stiže u Englesku kao slobodan igrač, što je omogućilo timu iz Birmingema da ga angažuje i van zvaničnog prelaznog roka.
Nakon što je sa velikim uspesima nosio dres Real Madrida, PSŽ-a, Sevilje, Montereja i mnogih drugih svetskih velikana, sada će se prvi put oprobati u Premijer ligi.
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