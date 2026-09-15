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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

15. 09. 2026. u 09:48

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ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, košarke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/Cody Froggatt/PA via AP

Utorak

16.00 Letonija - Švajcarska ukupno poena +182.5 (1.83)

19.00 Avr - Ruan 1 (1.50)

20.00 Jork Siti - Nukasl U21 1 (1.40)

Kvota: 3.84

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