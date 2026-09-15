LUKAŠENKO DOBIO OBEĆANJE AMERIKE: Beloruski lider može biti zadovoljan

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko dobio je danas od specijalnog izaslanika američkog predsednika Džona Kola obećanje da će SAD pokušati da omoguće povratak desetina miliona dolara zamrznutih beloruskih sredstava, dok Vašington nastoji da ubedi Minsk da oslobodi još političkih zatvorenika, prenosi Rojters.

Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

Kol je to obećanje dao tokom razgovora sa Lukašenkom u Minsku, koji su prvi put nakon šest meseci obnovljeni, ali nije poznato da li je beloruski predsednik zauzvrat pristao na novo oslobađanje zatvorenika, navodi agencija.

Kol je, prema snimcima sa sastanka, rekao da je Vašington zatražio od američkih banaka da odblokiraju zamrznuta sredstva Belorusije i da se trenutno radi na mehanizmu za njihovo vraćanje.

Lukašenko je prošle nedelje zatražio povratak između 43 i 44 miliona dolara za koje tvrdi da pripadaju Belorusiji i da su "zarobljeni" u američkoj banci Citibank.

Beloruski predsednik je tokom sastanka sa Kolom odbacio tvrdnje opozicije i organizacija za ljudska prava da vlasti hapse nove ljude kako bi zamenile zatvorenike koji su oslobođeni.

"Želim javno da kažem da je to apsolutno netačno. Nemamo cilj da šaljemo nove ljude u kaznene kolonije umesto onih koji su oslobođeni", rekao je Lukašenko.

Organizacija za ljudska prava Vjasna, koja je u Belorusiji zabranjena, navodi da se u toj zemlji i dalje nalazi više od 900 političkih zatvorenika. Prema njenim podacima, broj političkih zatvorenika smanjen je sa 1.185 početkom juna 2025. na 912, uprkos tome što je Kol saopštio da je od sredine prošle godine posredovao u oslobađanju između 700 i 800 ljudi, navodi Rojters.

Liderka beloruske opozicije u egzilu Svetlana Tihanovska ocenila je da oslobađanje zatvorenika ne treba mešati sa političkim promenama.

"Treba iskoristiti svaku priliku da se spasu životi. Ali ne treba mešati oslobađanja sa političkim promenama. Represija se nastavlja", ocenila je Tihanovska za Rojters.

Ona je pozvala da se prekine, kako je navela, "rotacija zatvorenika", odnosno situacija u kojoj se nakon oslobađanja pojedinih zatvorenika hapse novi.

Razgovori Lukašenka i Kola održani su nakon šestomesečne pauze. Kol je tokom prethodnih kontakata sa beloruskim vlastima posredovao u oslobađanju više stotina zatvorenika, među kojima su bili i dobitnik Nobelove nagrade za mir Aleš Bjaljacki i istaknuti predstavnici opozicije.

Kako je prenela agencija Belta, tokom sastanka u Minsku specijalni izaslanik SAD za Belorusiju preneo je Lukašenku lične pozdrave američkog predsednika, istakavši da Tramp "u potpunosti podržava sve zajedničke aktivnosti".

U razgovorima sa američkom delegacijom, pored Lukašenka, učestvuju i premijer Belorusije Aleksandar Turčin, predsednik Komiteta državne bezbednosti (KGB) Ivan Tertelj, kao i stalni predstavnik Belorusije pri Ujedinjenim nacijama Valentin Ribakov.

Predsednik Belorusije je ranije danas ponovio da je Minsk u potpunosti otvoren za dijalog sa Vašingtonom o svim otvorenim pitanjima, ali je izričito naglasio da se prethodno preuzete obaveze i dogovori moraju striktno poštovati.



(Tanjug)