SVE JE POZNATO: Najrobi domaćin Svetskog prvenstva u atletici 2029. godine

SVETSKO prvenstvo u atletici 2029. godine biće održano u Najrobiju, odlučio je ovog utorka u Budimpešti Savet Svetske atletike.

Foto: Depositphotos

Na sastanku u glavnom gradu Mađarske je odlučeno da planetarno nadmetanje u "kraljici sportova" 2031. godine bude održano u Minhenu.

- Imali smo sreću da dobijemo četiri izvanredne kandidature za 2029. i 2031. godinu, tako da odluka Saveta nije bila nimalo laka. Kvalitet, ambicija i posvećenost koje su pokazali svi kandidati potvrđuju snagu i globalnu privlačnost SP. Današnjom odlukom Saveta nastavljamo da ispunjavamo svoju misiju razvoja atletike širom sveta, organizujući naredna tri izdanja SP u Aziji, Africi i Evropi - izjavio je predsednik Svetske atletike Sebastijan Kou.

Još ranije je odlučeno da će SP 2027. biti održano u Pekingu.

- Najrobi i Minhen su na kraju predstavili dva izuzetno ubedljiva predloga. Oni nude veoma različite, ali podjednako uzbudljive mogućnosti za naš sport. Veoma mi je drago što sada možemo da počnemo saradnju sa oba grada na organizaciji dva prvenstva svetske klase - zaključio je Kou.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju