Ostali sportovi

SVE JE POZNATO: Najrobi domaćin Svetskog prvenstva u atletici 2029. godine

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 09. 2026. u 16:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SVETSKO prvenstvo u atletici 2029. godine biće održano u Najrobiju, odlučio je ovog utorka u Budimpešti Savet Svetske atletike.

СВЕ ЈЕ ПОЗНАТО: Најроби домаћин Светског првенства у атлетици 2029. године

Foto: Depositphotos

Na sastanku u glavnom gradu Mađarske je odlučeno da planetarno nadmetanje u "kraljici sportova" 2031. godine bude održano u Minhenu.

- Imali smo sreću da dobijemo četiri izvanredne kandidature za 2029. i 2031. godinu, tako da odluka Saveta nije bila nimalo laka. Kvalitet, ambicija i posvećenost koje su pokazali svi kandidati potvrđuju snagu i globalnu privlačnost SP. Današnjom odlukom Saveta nastavljamo da ispunjavamo svoju misiju razvoja atletike širom sveta, organizujući naredna tri izdanja SP u Aziji, Africi i Evropi - izjavio je predsednik Svetske atletike Sebastijan Kou.

Još ranije je odlučeno da će SP 2027. biti održano u Pekingu.

- Najrobi i Minhen su na kraju predstavili dva izuzetno ubedljiva predloga. Oni nude veoma različite, ali podjednako uzbudljive mogućnosti za naš sport. Veoma mi je drago što sada možemo da počnemo saradnju sa oba grada na organizaciji dva prvenstva svetske klase - zaključio je Kou.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe
Panorama

0 0

DAN KAD JE SVET BIO NA PRAGU SVETSKOG RATA: Američki pilot ubijen iznad Kube - sekunde delile od nuklearne katastrofe

U SUBOTU 27. oktobra 1962, na dan koji će ostati zapamćen kao najopasniji trenutak Hladnog rata, američki izviđački avion U-2 kojim je upravljao major Rudolf Anderson Mlađi oboren je iznad istečne Kube. Bio je to jedini američki smrtni slučaj direktno izazvan neprijateljskom vatrom tokom Kubanske raketne krize / trenutak kad je diplomatska napetost postala smrtonosna stvarnost i kad se svet opasno približio nuklearnom sukobu.

15. 09. 2026. u 16:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI