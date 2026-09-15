Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Današnji tipovi za igru "GG"

Немања Пејчић

15. 09. 2026. u 09:32

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Данашњи типови за игру ГГ

Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Utorak

18.00 Al Ain - Al Nasr GG (1.60)

19.00 Grashopers - Sion GG (1.40)

20.45 Vest Hem - Fulam GG (1.55)

Kvota: 3.47

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