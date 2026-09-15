NEĆEŠ ŽIV ODAVDE IZAĆI! Jezive scene u BiH - Navijač upao u svlačionicu i pretio sudiji

Skandal dobio svoj epilog.

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Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv F. B. zbog sumnje da je tokom poluvremena prvenstvene utakmice između HŠK Posušje i FK Sarajevo ušao u prostoriju u kojoj su se nalazile sudije i pretio glavnom arbitru.

Prema navodima optužnice, sve se dogodilo 2. novembra 2025. godine na stadionu Mokri dolac u Posušju, tokom utakmice 13. kola Premijer lige BiH.

F. B. je, kako se navodi, nakon prvih 45 minuta susreta ušao u svlačionicu domaćeg tima, gd‌e je zatekao sudijsku ekipu. Tužilaštvo tvrdi da je tom prilikom prvo vređao prisutne, a potom se direktno obratio glavnom sudiji Mirzi Kazlagiću.

„Neću ti zapaliti auto, zapali ću tebe, nećeš odavde živ izaći, majku ti je**m", navodi se u optužnici kao sadržaj pretnje upućene arbitru.

Slučaj je nakon susreta prijavljen Policijskoj upravi Posušje, gd‌e je sudija otišao u službene prostorije i prijavio incident.

F. B. se na teret stavlja krivično d‌elo ugrožavanja sigurnosti iz člana 183. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Istovremeno, važno je naglasiti da su navodi iz optužnice tvrdnje Tužilaštva koje tek treba da budu dokazane pred nadležnim sudom, dok će odluka o krivici biti donesena u sudskom postupku.

Susret Posušja i Sarajeva odigran je u okviru 13. kola prošlosezonske Premijer lige, a ekipa iz Sarajeva slavila je ubjedljivo rezultatom 3:0.