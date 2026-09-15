Ronaldo traži doživotnu zabranu za navijače koji su provocirali Neveša skandiranjem imena mrtvog prijatelja

Kristijano Ronaldo žestoko je osudio ponašanje navijača koji su tokom utakmice Al Hilala i Al Taavuna skandirali ime pokojnog Dioga Žote na račun Rubena Neveša.

Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Portugalac je zatražio da takvi navijači doživotno budu izbačeni sa stadiona.

Žota je u julu prošle godine poginuo u saobraćajnoj nesreći u Španiji, zajedno sa bratom Andreom Silvom, u 28. godini. Sa Nevešom je bio blizak prijatelj, a zajedno su igrali u Vulverhemptonu i reprezentaciji Portugalije.

Navijači su uoči meča sa Al Taavunom, koji je Al Hilal dobio sa 6:0, više puta skandirali „Žota“ dok je Neveš bio u njihovoj blizini. Vezista je na provokacije odgovorio sarkastičnim aplauzom, a zatim pokazao prema nebu i pogledao ka delu tribina.

- Liga mora da reaguje i kazni ovakvo ponašanje navijača. Ovo više nije fudbal i moraju da postoje granice. Ljudima koji se ovako ponašaju više nikada ne bi trebalo dozvoliti ulazak na stadion - poručio je Ronaldo.

🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Ruben Neves' reaction as Al-Taawoun fans repeat the name of his late close friend: "Jota, Jota, Jota..." 🙏 pic.twitter.com/2iPdA36H3i — RazedFootball (@RazedFootball) September 12, 2026

Neveš je posle utakmice bio još direktniji.

- Samo se nadam da neće kasnije otići da se mole posle onoga što su uradili - rekao je portugalski reprezentativac.

U znak sećanja na Žotu, Neveš sada nosi broj 21 u reprezentaciji Portugalije, a na listu ima tetovažu na kojoj su njih dvojica zagrljeni. Ronaldo je igrao sa obojicom u nacionalnom timu.

Žota je za Liverpul odigrao 182 utakmice i postigao 65 golova nakon dolaska iz Vulverhemptona 2020. godine. Za Portugaliju je debitovao 2019, a nacionalni dres nosio je 49 puta i postigao 14 golova.

Al Hilal je saopštio da „apsolutno odbacuje“ ovakve postupke usmerene protiv igrača ili njihovih porodica, kao i svaki oblik ličnog vređanja. Al Taavun je naveo da je takvo ponašanje „potpuno neprihvatljivo“ i da ne predstavlja ni klub, ni njegove navijače.

Reagovali su i Fudbalski savez Saudijske Arabije i Saudijska profesionalna liga, koji su ocenili da je ponašanje dela navijača bilo suprotno vrednostima saudijskog fudbala i principima sportskog ponašanja. Naveli su da je korišćenje ličnih tragedija za vređanje i provokaciju neprihvatljivo i da takvom ponašanju nema mesta u saudijskom fudbalu.

Nadležne komisije Fudbalskog saveza Saudijske Arabije već su identifikovale sporno ponašanje i pokrenule istragu.