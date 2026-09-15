VUČIĆ RAZOBLIČIO BLOKADERSKU "IDEOLOGIJU": Predsednik otkrio pokvarene planove za rušenje zemlje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde je objavio snimak uz poruku povodom tvrdnji o takozvanom „zvučnom topu“.

Foto: Printskrin

Vučić je uz objavljeni snimak napisao:

- Laž o zvučnom topu trebalo je od svih nas da napravi zombije i slepe poslušnike. Ipak, u laži su kratke noge! – poručio je predsednik Srbije.

Vučić je na ovaj način ponovo izneo svoj stav o tvrdnjama koje su se pojavile u javnosti u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog topa.

- Dragi narode, Više javno tužilaštvo nedvosmisleno je utvrdilo da su lagali za zvučni top. Najstrašnija laž u poslednjoj deceniji, usudio bih se da kažem, jer ta laž je zamalo izazvala građanski rat u našoj zemlji. Zanimljivo, odgovor je kao i uvek isti. To su „medijske neistine“, „režimske laži“ i svakojaka čuda. Ali obratite pažnju na nešto drugo. Zamislite desetine hiljada ljudi koji idu da potpišu neku listu, a pritom pojma nemaju šta potpisuju. Ne samo da ne znaju ko je na listi, ni ko je prvi, ni drugi, ali kažu: „Imamo poverenje u to što nam kažu“. Tako imaju poverenje i u to da je „bio zvučni top“.

Predsednik je dodao da je tema zvučnog topa veoma ozbiljna stvar.

- Je li neko razmislio, je l' to behu oni ljudi koji su nam govorili da za nama neki ljudi idu kao ovce iz interesa, ili zato što vole da služe nekome? Ovde ne mogu da znaju da li je prvi na listi onaj iz Novog Sada što tuče žene, ili onaj što nam je uništio dinar, ili onaj iz Loznice što tuče sve što stigne, brani samo Violu fon Kramon, ili bilo ko drugi? Ovo sam vam sve rekao samo zbog ozbiljnosti teme oko zvučnog topa. To oko zvučnog topa je razaralo zemlju i sada kada je konačno razjašnjeno kako su lagali, oni kažu „puj pike ta tema ne važi, a mi ćemo da ustanovimo jednog dana da se to ipak dogodilo“. Ono što se nije dogodilo ne može jednog dana da bude da se dogodilo. To što smo mi znali od početka, neki su lagali od početka. Suština je u tome, ti ljudi mogu da podrže i listu koju nisu videli, i listu koje se svi stide, ljude za koje ne znaju ko su, moguće je samo zbog zvučnog topa, jer to je ta dehumanizacija i mene i svih drugih ljudi koji su u vlasti. Da nije bilo laži o zvučnom topu, o Jovanjici, o „Sarajevo safariju“ ne bi mogle da prođu bezimene liste, liste bez programa, planova, ičega. Razmislite o tome, dragi građani, i razmislite kako elite žele da Srbija izgleda i ko da vodi računa o vašoj zemlji dan, pet ili 10 posle izbora - rekao je Vučić.

Analiza VJT razotkrila prevaru

Osmišljeni plan napada na državu konačno je razotkriven u analizi VJT u Beogradu koja je objavljena u celosti na njegovom sajtu uz prateće dokaze, i iz koje se tačno mogu videti profili i objave – one koje su originalne i na kojima „huka“ nema i onih na kojima je taj „huk“ naknadno dodat u cilju izazivanja panike kod građana, podizanja tenzija u društvu i mržnje prema aktuelnoj vlasti.

Tužilaštvo je u objavljenom dokumentu ukazalo da je radi detaljne analize izvršilo pretragu objavljenih snimaka prekida 15-minutne tišine koji su objavljeni na društvenim mrežama i internet platformama nakon 15. marta 2025. godine.

Iz analize Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zaključuje se da je snimak koji je sačinio i objavio korisnik naloga Radio Puls Grocka, Stefan Radić, prvi objavljen 15. marta 2025. godine originalan snimak, dok su tri snimka koji su narednih dana najviše šerovana i eksploatisana u medijima i na društvenim mrežama - naknadno montirani uz dodavanje specifičnog „huka“ radi stvaranja utiska o nekom „zvučnom oružju“!

Utvrđeno je, kako navodi tužilaštvo, da se, iako svi video-zapisi snimaju isti momenat prekida petnaestominutne tišine, na tri video-zapisa čuje se neobično jak zvuk poput „huka“, dok na drugim snimcima takav zvuk nije zabeležen, već se na njima čuju isključivo zvuk pištaljki, trube, komešanje i uznemireni uzvici građana.

Ova tri snimka na kojima je zabeležen specifičan „huk“ predstavljaju skoro identične snimke sačinjene na identičnoj lokaciji u identičnom okruženju građana i najverovatnije su načinjeni od strane dva lica koja su se nalazila u neposrednoj međusobnoj blizini.

Lažni snimci su objavljeni sa sledećih profila: „VRATITEnamSrbiju“, „kornjačin.vrač“ i „Tema-y2c6o“.Budući da se po zvuku razlikuju od ostalih snimaka, u cilju provere njihove autentičnosti, tužilaštvo je izvršilo internet pretragu radi utvrđivanja da li su objavljeni i na društvenim mrežama, te je utvrđeno da je jedan od ovih snimaka objavljen i sa Tiktok profila „bojan.hajdu3“.

(Alo!)

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