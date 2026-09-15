"PAOK je pronašao zlato!" Grci impresionirani partijama Ognjene Ugrešića

Doskorašnji fudbaler Partizana a sada igrač PAOK-a Ognjen Ugrešić, impresionirao je grčku javnost svojim partijama od kad je potpisao za solunske crno-bele.

Foto: Printscreen/PAOK FC

“Došao je u PAOK u teškom, složenom i teško razumljivom periodu. Bez svoje želje povezan je sa prodajom Janisa Konstantelijasa, pošto je, makar na papiru, doveden da na neki način popuni prazninu nastalu njegovim odlaskom. Ogroman teret, posebno ako govorimo o 21-godišnjem momku koji nikada ranije nije izlazio iz svoje zemlje i koji je morao da dokaže da veliki novac uložen u njega nije bačen uzalud”, navedeno je u analizi grčkog “Menshouse”.

Isti medij naglasio je da je Ugrešić pokazao hladnokrvnost u utakmici velikog naboja, što ne čudi s obzirom na činjenicu da se kalio kroz jedno od najvećih fudbalskih rivalatava – večiti derbi.

“Ušao je i odmah zaigrao! Nije mu bila potrebna ni priprema, ni vreme za adaptaciju, ni bilo šta drugo. Momak je ušao i zaigrao. A pošto je od dobrog fudbalskog materijala, uspeo je i da se izdvoji. Ognjen Ugrešić odigrao je čitav svoj prvi derbi u dresu PAOK-a protiv Arisa, ali to samo po sebi nije vest. Igrao je već u nekoliko derbija Partizana i Crvene zvezde i zna kakva je posebna atmosfera u takvim utakmicama.”

Polivalentnost Ugrešića ih je najviše oduševila.

“Najimpresivnije je nešto drugo. Alesio Liši je prvi put ove sezone izabrao vezni red sa dvojicom ‘osmica’ (Zafiris – Ugrešić), a tokom 63 minuta koliko su zajedno bili na terenu, igrač koji je praktično igrao nekoliko koraka iza, u ulozi zadnjeg veznog, bio je Srbin. Iako to nije njegova prirodna pozicija, iako nije ‘šestica’, Ugrešić je bio više nego solidan. Imao je dobre pozicije, donosio dobre odluke i, bez nekih spektakularnih poteza, odigrao je poziciju kako treba i odgovorio na zahteve utakmice. Igra svuda! Ali ni to nije najluđe. Pre 10 dana, na svom zvaničnom debiju u dresu PAOK-a, Ugrešić je počeo kup utakmicu protiv OFI-ja kao ofanzivni vezista, odnosno ‘desetka’. Međutim, prinudna izmena Santamarije već u prvih pola sata igre pomerila ga je nešto dublje, na njegovu prirodnu poziciju ‘osmice’. Kao ‘osmica’ je zaigrao i u derbiju sa Panatinaikosom, kada je lepim udarcem po zemlji postigao i prvi gol u dresu PAOK-a.”

Bar što se tiče prvih nekoliko utakmica - Ugrešić će biti veliko pojačanje za solunske crno-bele.

“Da rezimiramo. U svoje prve tri utakmice u dresu PAOK-a, Ugrešić je igrao kao ‘desetka’, ‘osmica’ i ‘šestica’. Zaista, koliko 21-godišnjaka ima fizičke predispozicije, taktičko obrazovanje, tehniku i kvalitet da igra na svim tim različitim pozicijama, a da pritom nisu proveli ni mesec dana u novom klubu? Veoma malo. Čini se da je PAOK pronašao zlato, sa igračem koji se uklapa u različite taktičke zamisli i funkcioniše u brojnim formacijama. Srbin je ogroman projekat sa mnogo prostora za napredak, pokazuje da nema strah od izazova i, ukoliko nastavi da igra na ovaj način, veoma teško će ispasti iz startne postave PAOK-a, koji je mnogo uložio u njega”, navedeno je u analizi.