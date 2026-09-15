OPŠTI HAOS PRED MEČ! Klub u potpunom rasulu, uručio otkaz treneru, a ono što ih čeka večeras je čist pakao!
Utakmica 6. kola španske La Lige između Alavesa i Valensija igra se večeras u 20:00 časova.
Ovaj susret na stadionu Mendizoroza donosi sudar dve potpuno suprotne realnosti na startu nove sezone. Dok domaćini lete na krilima sjajnih rezultata, gosti sa Mestalje stižu u stanju opšteg rasula i sa privremenim rešenjem na klupi.
Ekipa koju sa klupe predvodi Kike Sančez Flores doživela je prošlog vikenda prvi poraz u sezoni na gostovanju protiv Rasing Santandera (2:1). Međutim, to ne umanjuje njihov fantastičan start – Alaves trenutno zauzima visoku 3. poziciju na tabeli sa 10 osvojenih bodova.
Glavna snaga tima je domaći teren u Viktoriji, gde imaju maksimalan učinak od tri pobede iz tri meča ove sezone. Napački arsenal radi besprekorno, što je najbolje osetila Osasuna koju su ispratili sa pet golova u mreži. Domaćin će večeras biti oslabljen neigranjem Fakunda Garsesa i Mikela Rodrigeza zbog težih povreda, dok će napadač Aitor Manas propustiti meč zbog protokola o potresu mozga.
"Slepi miševi" prolaze kroz jedan od najgorih početaka sezone u novijoj istoriji kluba. Nalaze se na samom dnu tabele (20. mesto) sa samo jednim bodom iz pet utakmica.
Serija od četiri uzastopna poraza, začinjena teškim debaklom protiv Barselone (0:5) i minimalnim porazom od Sevilje (1:0), uzela je danak. Rukovodstvo je uručilo otkaz šefu stručnog štaba Karlosu Korberanu, pa tim u ovaj nezgodan duel ulazi potpuno poljuljanog samopouzdanja.
Da stvar bude gora po goste, lista povređenih fudbalera je predugačka. Van stroja su Diakabi, Kopete, Fulkije, Dijego Lopez i Umar Sadik, dok je nastup defanzivca Sesara Tarege pod velikim znakom pitanja.
NAŠ TIP: 1 (1.86)
Preporučujemo
PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope
15. 09. 2026. u 11:29
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
15. 09. 2026. u 09:48
OBA TIMA DAJU GOL: Današnji tipovi za igru "GG"
15. 09. 2026. u 09:32
ZAKAZAN MASAKR U ENGLESKOJ! Svi su otpisali domaćina, a kvota je brutalna
15. 09. 2026. u 09:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)