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OPŠTI HAOS PRED MEČ! Klub u potpunom rasulu, uručio otkaz treneru, a ono što ih čeka večeras je čist pakao!

М.П.

15. 09. 2026. u 11:30

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Utakmica 6. kola španske La Lige između Alavesa i Valensija igra se večeras u 20:00 časova.

ОПШТИ ХАОС ПРЕД МЕЧ! Клуб у потпуном расулу, уручио отказ тренеру, а оно што их чека вечерас је чист пакао!

foto: Ricardo Larreina / Zuma Press / Profimedia

Ovaj susret na stadionu Mendizoroza donosi sudar dve potpuno suprotne realnosti na startu nove sezone. Dok domaćini lete na krilima sjajnih rezultata, gosti sa Mestalje stižu u stanju opšteg rasula i sa privremenim rešenjem na klupi.

Ekipa koju sa klupe predvodi Kike Sančez Flores doživela je prošlog vikenda prvi poraz u sezoni na gostovanju protiv Rasing Santandera (2:1). Međutim, to ne umanjuje njihov fantastičan start – Alaves trenutno zauzima visoku 3. poziciju na tabeli sa 10 osvojenih bodova.

Glavna snaga tima je domaći teren u Viktoriji, gde imaju maksimalan učinak od tri pobede iz tri meča ove sezone. Napački arsenal radi besprekorno, što je najbolje osetila Osasuna koju su ispratili sa pet golova u mreži. Domaćin će večeras biti oslabljen neigranjem Fakunda Garsesa i Mikela Rodrigeza zbog težih povreda, dok će napadač Aitor Manas propustiti meč zbog protokola o potresu mozga.

"Slepi miševi" prolaze kroz jedan od najgorih početaka sezone u novijoj istoriji kluba. Nalaze se na samom dnu tabele (20. mesto) sa samo jednim bodom iz pet utakmica.

Serija od četiri uzastopna poraza, začinjena teškim debaklom protiv Barselone (0:5) i minimalnim porazom od Sevilje (1:0), uzela je danak. Rukovodstvo je uručilo otkaz šefu stručnog štaba Karlosu Korberanu, pa tim u ovaj nezgodan duel ulazi potpuno poljuljanog samopouzdanja.

Da stvar bude gora po goste, lista povređenih fudbalera je predugačka. Van stroja su Diakabi, Kopete, Fulkije, Dijego Lopez i Umar Sadik, dok je nastup defanzivca Sesara Tarege pod velikim znakom pitanja.

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