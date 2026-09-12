ŽERA I BEND PESMOM OTERALI KIŠU: "Crvena jabuka" pred prepunum trgom u Smederevu (FOTO)
ROK grupa „Crvena jabuka“ sinoć je, 11. septembra, velikim koncertom u Smederevu otvorila ovogodišnju manifestaciju „Smederevska jesen“.
Gradski trg bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je zajedno sa Draženom Žerićem Žerom i bendom pevala velike hitove koji su obeležili višedecenijsku karijeru kultne grupe.
Ni kiša nije uspela da pokvari muzičko veče. Naprotiv, kada su zasvirali „Bježi kišo s prozora“, činilo se da je i nebo poslušalo publiku i muzičare, pa su oblaci ubrzo popustili.
Žera je za „Novosti“ poručio da su ovakvi susreti sa publikom najlepši deo njihovog posla.
– Kad vidimo pun trg i ljude koji od prve do poslednje pesme pevaju sa nama, znamo zašto sve ove godine trajemo. Smederevo nam je priredilo divno veče, a pesma uvek pronađe put do ljudi.
Posle Smedereva, „Crvena jabuka“ pakuje kofere i kreće put Severne Amerike, gde ih očekuje američka i kanadska turneja. Tako će pesme koje su generacijama deo života publike sa ovih prostora uskoro odjekivati i širom SAD i Kanade.
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