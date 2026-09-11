JUČE SMO PROŠLI NOĆNI TIKET: Ovo su današnji predlozi Tipa za utakmice koje počinju od ponoći
REDAKCIJA Tipa spremila vam je tiket od dva para koji se igraju u noći između petka i subote.
Jučerašnji dobitni tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Noćni tiket sreda/četvrtak
2.00 Koritiba - Atletiko Paranaense GG (1,97)
2.30 Boka juniors - Sentral Kordoba 1&NG (2,15)
Boka juniors nema najbolju sezonu, ali su pobedili " s nulom" u četiri od svojih poslednjih šest domaćih utakmica i trebalo bi da budu lagani protiv današnjeg rivala koji nije uspeo da postigne pogodak u pet od svojih poslednjih sedam gostujućih utakmica.
3.30 Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima
Ukupna kvota: 7,71
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