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JUČE SMO PROŠLI NOĆNI TIKET: Ovo su današnji predlozi Tipa za utakmice koje počinju od ponoći

Olja Mrkić

11. 09. 2026. u 12:02 >> 12:59

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REDAKCIJA Tipa spremila vam je tiket od dva para koji se igraju u noći između petka i subote.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ НОЋНИ ТИКЕТ: Ово су данашњи предлози Типа за утакмице које почињу од поноћи

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Noćni tiket sreda/četvrtak

2.00 Koritiba - Atletiko Paranaense GG (1,97)

Oba tima su postizali gol u svakoj od poslednjih pet utakmica. Koritiba i u pet od svojih poslednjih šest domaćih utakmica, dok je GG došlo u poslednje četiri utakmice Atletika.

2.30 Boka juniors - Sentral Kordoba 1&NG (2,15)
Boka juniors nema najbolju sezonu, ali su pobedili " s nulom" u četiri od svojih poslednjih šest domaćih utakmica i trebalo bi da budu lagani protiv današnjeg rivala koji nije uspeo da postigne pogodak u pet od svojih poslednjih sedam gostujućih utakmica.

3.30 Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Četiri od poslednjih pet utakmica Independiente Santa Fea su došle GG, kao i poslednje tri utakmice Deportes Tolime ukupno, ali i njihove poslednje četiri gostujuće utakmice.

Ukupna kvota: 7,71

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