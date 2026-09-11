JUČE SMO PROŠLI NOĆNI TIKET: Ovo su današnji predlozi Tipa za utakmice koje počinju od ponoći

Jučerašnji dobitni tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Noćni tiket sreda/četvrtak

2.00 Koritiba - Atletiko Paranaense GG (1,97)



Oba tima su postizali gol u svakoj od poslednjih pet utakmica. Koritiba i u pet od svojih poslednjih šest domaćih utakmica, dok je GG došlo u poslednje četiri utakmice Atletika.

2.30 Boka juniors - Sentral Kordoba 1&NG (2,15)

Boka juniors nema najbolju sezonu, ali su pobedili " s nulom" u četiri od svojih poslednjih šest domaćih utakmica i trebalo bi da budu lagani protiv današnjeg rivala koji nije uspeo da postigne pogodak u pet od svojih poslednjih sedam gostujućih utakmica.

3.30 Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima



Četiri od poslednjih pet utakmica Independiente Santa Fea su došle GG, kao i poslednje tri utakmice Deportes Tolime ukupno, ali i njihove poslednje četiri gostujuće utakmice.

Ukupna kvota: 7,71