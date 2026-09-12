"ZVANIČNO JE": Usvojen zahtev da se aerodrom nazove po kantri legendi Doli Parton

UPRAVNI odbor aerodroma u Nešvilu je u petak jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende kantri muzike Doli Parton.

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Uprava aerodroma metropolitanske oblasti Nešvil je sa šest glasova "za" i nijednog "protiv" izglasala pokretanje procesa preimenovanja aerodroma, prenosi NBC.

- Zvanično je! - objavio je Međunarodni aerodrom u Nešvilu na društvenim mrežama nakon glasanja uprave, koje je odbor opisao kao "prvi korak u višeslojnom procesu".

Parton, koju su voleli ljubitelji kantri muzike širom sveta, preminula je prošlog meseca u 80. godini nakon kratke borbe sa rakom.

- Iako konačno ime još nije određeno, blisko sarađujemo sa nadležnim stranama kako bismo pažljivo odlučili na koji način će ime i nasleđe Doli Parton biti uključeni - saopštila je uprava aerodroma.

Uprava aerodroma je navela da očekuje da će u narednim mesecima imati konkretnije planove koje će moći da predstavi javnosti.

Guverner Tenesija Bil Li zahvalio je upravnom odboru aerodroma na ovoj odluci i nazvao glasanje "važnim korakom ka odavanju počasti njenom izuzetnom nasleđu".

- Doli je uvek pomagala da se svet zaljubi u Tenesi - rekao je on.

Prema podacima lokalnih medija, međunarodni aerodrom u Nešvilu godišnje opsluži oko 26 miliona putnika, a po tačnosti letova i kvalitetu usluga spada među prvih deset u SAD.