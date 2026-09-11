SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

FOTO: Tanjug/AP/Frank Augstein

ARGENTINA 1

ESTUDIJANTES LP - PLATENSE 2-3

Na poslednjih šest međusobnih duela Estudijantesa i Platensea viđena su dva ili tri pogotka.

AUSTRIJA 2

LIFERING - ST. PELTEN GG

Na minulih devet dvoboja na terenu Liferinga mreže su se tresle na obe strane.

ENGLESKA NACIONALNA LIGA

SOLIHAL - ALDERŠOT GG

Na devet od prethodnih deset susreta oba tima su postizala barem po gol.

ENGLESKA PREMIJER

ASTON VILA - NOTINGEM 1

Aston vila je slavila protiv Notingema na prethodnih pet utakmica na svom terenu.

TOTENHEM - EVERTON 1

"Pevci" su "tukli" Everton na pet uzastopnih mečeva u Londonu.

NORVEŠKA 2

RANHAJM - ASANE 3+

Na 16 vezanih međusobnih mečeva mreže su se tresle najmanje triput.

RUSIJA 1

SPARTAK M. - ROSTOV 2-3

Na minulih sedam okršaja postizana su dva ili tri pogotka.