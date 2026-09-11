SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
ARGENTINA 1
ESTUDIJANTES LP - PLATENSE 2-3
Na poslednjih šest međusobnih duela Estudijantesa i Platensea viđena su dva ili tri pogotka.
AUSTRIJA 2
LIFERING - ST. PELTEN GG
Na minulih devet dvoboja na terenu Liferinga mreže su se tresle na obe strane.
ENGLESKA NACIONALNA LIGA
SOLIHAL - ALDERŠOT GG
Na devet od prethodnih deset susreta oba tima su postizala barem po gol.
ENGLESKA PREMIJER
ASTON VILA - NOTINGEM 1
Aston vila je slavila protiv Notingema na prethodnih pet utakmica na svom terenu.
TOTENHEM - EVERTON 1
"Pevci" su "tukli" Everton na pet uzastopnih mečeva u Londonu.
NORVEŠKA 2
RANHAJM - ASANE 3+
Na 16 vezanih međusobnih mečeva mreže su se tresle najmanje triput.
RUSIJA 1
SPARTAK M. - ROSTOV 2-3
Na minulih sedam okršaja postizana su dva ili tri pogotka.
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