ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
20.00 Alkmar – Viljem 1&4+ (1,83)
20.45 Ren – Marselj 1 (2,00)
21.00 Vest Hem – Reksem 1 (1,63)
21.00 Sevilja – Valensija 1X&2+ (1,70)
Ukupna kvota: 10,14
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