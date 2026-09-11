Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

И.Д.

11. 09. 2026. u 12:44

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Petak

20.00 Alkmar – Viljem 1&4+ (1,83)

20.45 Ren – Marselj 1 (2,00)

21.00 Vest Hem – Reksem 1 (1,63)

21.00 Sevilja – Valensija 1X&2+ (1,70)

Ukupna kvota: 10,14

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