DERBI POVRATNIKA KOJI ĆE ODLUČITI JEDNA LOPTA: Betis na krilima pobede nad Realom dolazi na noge Lilu

Lil i Betis sastaju se u prvom kolu ligaške faze Lige šampiona, a oba tima u duel ulaze sa dosta razloga za optimizam.

Credit: Federico Titone/SOPA / Sipa Press / Profimedia

Lil je prošle sezone odigrao najbolju sezonu u Ligi 1 još od osvajanja titule 2020/21, što mu je donelo deveti nastup u glavnoj fazi Lige šampiona, prvi posle sezone 2024/25.

Prošle sezone stigao je do osmine finala Lige Evrope, a od 2020/21. je u svakoj od pet evropskih sezona u kojima je nastupao uspevao da prođe u nokaut fazu. Ekipa Davida Ančelotija, koji debituje u Ligi šampiona kao trener, neporažena je na startu nove sezone, sa dve pobede i remijem, uključujući i 2:2 protiv Pari Sen Žermana.

Betis se u elitno evropsko takmičenje vraća posle 21 godine. Jedini prethodni nastup u Ligi šampiona imao je u sezoni 2005/06, kada je takmičenje završio u grupnoj fazi. Petim mestom u La Ligi prošle sezone obezbedio je povratak na najveću evropsku scenu, a u Francusku stiže posle velike pobede nad Real Madridom od 1:0.

Ekipa Manuela Pelegrinija tako je izjednačila jedan od svojih najboljih početaka sezone od povratka u elitni rang 2015/16. Ipak, Betis je slavio samo dva puta u poslednjih deset takmičarskih gostovanja, uz tri remija i pet poraza.

Ovo će biti prvi međusobni susret dva kluba. Lil je dobio poslednja tri duela u Ligi šampiona protiv španskih ekipa, dok Betis u pet gostovanja francuskim klubovima u takmičarskim mečevima ima samo jedan remi i čak četiri poraza.

Statistika nagoveštava tvrd i neizvestan meč. Sedam od poslednjih osam takmičarskih utakmica Lila završeno je sa manje od 2,5 golova, dok je šest od poslednjih sedam evropskih utakmica ovog tima kod kuće rešeno razlikom od jednog gola. I šest od poslednjih sedam Betisovih pobeda bilo je minimalnim rezultatom.

Za Lil neće igrati Hamza Igamane, dok će Betis pred utakmicu proceniti stanje Dijega Ljorentea, Abdea Ezalzulija i Đovanija Lo Selsa. Najiskusniji igrač Lila u Ligi šampiona je kapiten Benžamen Andre, dok je Isko jedan od ključnih aduta Betisa.

S obzirom na rezultate oba tima i činjenicu da su njihove pobede u poslednje vreme najčešće bile tesne, sve ukazuje na utakmicu u kojoj bi jedan gol mogao da napravi razliku.

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