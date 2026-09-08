JELENA KARLEUŠA NASTAVILA SARADNJU SA NJIM: Andreana Čekić sve potvrdila - "Drago mi je" (FOTO)

POP diva Jelena Karleuša upolovila je u novu eru poslovnih pobeda pa je nakon tri uspešna singla obnovila saradnju sa menadžerom Novakom Radinom sa kojim je nizala neke od najvećih poslovnih uspeha

Foto: Privatna arhiva

Karleuša je saradnju sa Radinom ozvaničila na rođedanu svojih ćerki gde ga je u velikom stilu predstavila prijateljima i saradnicima kao ponovnog vođu njene muzičke trupe.

Novak osim sa Jelenom sarađuje i sa Katarinom Živković i Katarinom Grujić, a njegovom višegodišnji plodonosni privatno poslovni odnos sa Andreanom Čekić prevazišao je standarne uobičajeno menadžerskog upravljanja karijerom jedne zvezde. Foto: Privatna arhiva

Andreana je na slavlju i potvrdila da su Novak i Jelena ponovo započeli saradnju.

- Drago mi je da su Jelena i Novak obnovili saradnju, ono su već radili zajedno, samo je bila mala pauza. Mislim da su savršen tandem - rekla je Andreana.

Podsetimo, on je sarađivao sa brojnim poznatim ličnostima sa estrade, kao što su Jelena Karleuša, Šako i Dado Polumenta, Teodora Džehverović, Nenad Aleksić Ša, Andreana Čekić, Darko Lazić, Katarina Živković, Katarina Grujić i mnogi drugi.

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