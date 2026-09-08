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JELENA KARLEUŠA NASTAVILA SARADNJU SA NJIM: Andreana Čekić sve potvrdila - "Drago mi je" (FOTO)

Dušan Cakić

08. 09. 2026. u 18:30

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POP diva Jelena Karleuša upolovila je u novu eru poslovnih pobeda pa je nakon tri uspešna singla obnovila saradnju sa menadžerom Novakom Radinom sa kojim je nizala neke od najvećih poslovnih uspeha

ЈЕЛЕНА КАРЛЕУША НАСТАВИЛА САРАДЊУ СА ЊИМ: Андреана Чекић све потврдила - Драго ми је (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Karleuša je saradnju sa Radinom ozvaničila na rođedanu svojih ćerki gde ga je u velikom stilu predstavila prijateljima i saradnicima kao ponovnog vođu njene muzičke trupe.

Novak osim sa Jelenom sarađuje i sa Katarinom Živković i Katarinom Grujić, a njegovom višegodišnji plodonosni privatno poslovni odnos sa Andreanom Čekić prevazišao je standarne uobičajeno menadžerskog upravljanja karijerom jedne zvezde.

Foto: Privatna arhiva

Andreana je na slavlju i potvrdila da su Novak i Jelena ponovo započeli saradnju.

- Drago mi je da su Jelena i Novak obnovili saradnju, ono su već radili zajedno, samo je bila mala pauza. Mislim da su savršen tandem - rekla je Andreana.

Podsetimo, on je sarađivao sa brojnim poznatim ličnostima sa estrade, kao što su Jelena Karleuša, Šako i Dado Polumenta, Teodora Džehverović, Nenad Aleksić Ša, Andreana Čekić, Darko Lazić, Katarina Živković, Katarina Grujić i mnogi drugi.

 

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