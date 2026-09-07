ALEKSANDAR VUČIĆ sa bronzanim odbojkašicama
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije, koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu
Prijem je bio održan u 9.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Odbojkašice Srbije osvojile su u nedelju bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske rezultatom 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).
Odbojkašice su se posle tri godine vratile na pobedničko postolje na velikim takmičenjima, ali su i sačuvale trofejni niz na šampionatima Starog kontinenta. Od 2015. donose medalju sa Evropskog prvenstva. Svi u taboru naše selekcije su ponosni na ostvareno u Brnu i Istanbulu. I veruju da treće mesto najavljuje još lepše sutra naše selekcije.
Srpkinje su se zahvaljujući ovoj medalji plasirale na Svetski kup (nekadašnje SP) od 20.avgusta do 6. septembra u Kanadi i SAD, gde će pokušati da budu među tri selekcije koje nisu izvadile olimpijsku vizu. Poznato je da su se šampioni kontinenta idu u Los Anđeles.
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