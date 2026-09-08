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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

Немања Пејчић

08. 09. 2026. u 13:02

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NAŠA redakcija vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

Tenis

17.30 A. Sabalenka - L. Noskova tačan broj setova 3 (2.35)

19.00 F. Tijafo - A. Mikelsen ukupno gemova -41.5 (1.80)

Kvota: 4.23

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